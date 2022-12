Mariazel enternece la red con emotivo mensaje desde Qatar: “Estoy muy sensible”

Usualmente, Mariazel acapara las miradas debido a su carisma, belleza o talento, sin embargo, en las últimas horas “la querida hermana disfuncional” llamó la atención en redes sociales debido a que publicó un emotivo video con el que conmovió a todos sus seguidores pues en su grabación la actriz y conductora confesó que, aunque su estancia en Qatar ha sido muy buena, ya comenzó a experimentar el “Síndrome del Jamaicón” por lo que se encuentra más que sensible y extrañando a su familia.

En su breve video, Mariazel señaló que está consciente de que es muy afortunada de poder estar cubriendo el Mundial de Qatar 2022 pues además de trabajar, también le ha podido dar vuelo a su faceta como fanática, no obstante, el estar lejos de su familia la tiene más que nostálgica.

“No quiero que se malinterprete esto porque soy muy afortunada y muy privilegiada de estar aquí, de estar disfrutando como aficionada del futbol, conociendo un nuevo lugar, una nueva cultura y además trabajando, haciendo lo que más me gusta, pero, como que ya empezó el síndrome del Jamaicón, siempre, estoy pensando, mi familia siempre está presente en mí, pero, trató de concentrarme en el aquí y en el ahora, en seguir adelante y disfrutar, pero hoy como que estoy más sensible”, señaló Mariazel, quien por momentos daba la impresión que estaba a punto de llorar, no obstante, se contuvo y reiteró que no desertará y que cumplirá con su trabajo tal y como hasta ahora lo ha hecho.

“En fin, vamos a seguir echándole ganas, con la mejor actitud y seguirles compartiendo todo lo que está sucediendo al otro lado del mundo”, finalizó Mariazel, quien se encuentra cubriendo el Mundial de Qatar 2022 desde el pasado 20 de noviembre y se espera que su regreso a México sea hasta después del 18 de diciembre pues es hasta esa fecha cuando culmina la máxima fiesta del futbol.

Mariazel sufre las restricciones de Qatar

En más de una ocasión, Mariazel ha acaparado las miradas en tierras mundialistas debido a sus atrevidos outfits con los que ha presumido su espectacular figura, sin embargo, no había experimentado ningún tipo de restricción hasta el pasado fin de semana cuando en un rato que tuvo libre vistió una de las playas de Qatar y aprovechó para lucirse en un bañador de dos piezas, el cual, aunque no era muy diminuto, provocó que la policía se acercara a pedirle que se cambiara pues no estaba permitido ese tipo de vestimenta.

Mariazel tuvo que cubrirse para poder estar en la playa. Foto: IG: mariazelzel

En sus historias de Instagram, Mariazel señaló que la petición de los oficiales fue muy amable y que no hubo ningún problema pues aceptó cambiarse ya que su intención no es ofender a nadie ni mucho menos meterse en problemas con la ley, no obstante, se quedó asombrada por las estrictas normas de vestimenta.

SIGUE LEYENDO:

Sugey Ábrego eleva la temperatura con ardiente foto al natural

Yanet García: 3 mini vestidos con los que ha desafiado la censura de Instagram

Gaby Ramírez enciende la red con look que deja poco a la imaginación