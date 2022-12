Maya Nazor revela por qué no muestra a su hijo Luka, ¿se lo prohibió Santa Fe Klan?

Maya Nazor por fin contestó a una gran duda que tienen sus fanáticos, pues desde hace algunos meses le preguntan sobre cuándo va a mostrar a su hijo Luka, fruto de su relación con Santa Fe Klan. La influencer se sinceró con sus admiradores y rompió el silencio sobre esta situación, argumentando que por el momento seguirá sin enseñar la identidad de su bebé, ya que así lo han decidido ella y su novio.

Maya y Ángel Quezada, nombre real del rapero, se convirtieron en padres hace alrededor de 5 meses, ya que en junio compartieron con sus seguidores las primeras imágenes posando con el nuevo integrante de la familia. A partir de ese momento, los jóvenes padres mostraron algunos aspectos del pequeño, cuidando que no se viera por completo su rostro, por lo que comenzó a surgir la duda de cuándo lo presentarían oficialmente, ya sea en redes sociales o en alguna revista, como acostumbran algunas personalidades del medio artístico.

Maya Nazor revela por qué no muestra la identidad de Luka

Hace algunos días, la creadora de contenido, de 23 años, hizo un live en su cuenta de Instagram en donde convivió de forma remota con algunos de sus más de 4 millones de seguidores. La novia del rapero contestó algunas preguntas, entre ellas la de cuándo sería el momento que revelara la identidad de Luka, por lo que Maya aprovechó para aclarar que no será pronto, pues junto con Ángel, decidió alejar un poco del medio a su pequeño.

La pareja cuida la identidad de Luka en las fotos IG @nazormaya

La influencer explicó que esto se debe a que quiere protegerlo de los malos comentarios, pues si bien hay muchos que quieren a la familia que ha formado con el intérprete de "Así soy", también hay otros que los han criticado fuertemente, por lo que no desea exponer a su hijo a ese tipo de "energía negativa".

"No quiero enseñarlo, ni Ángel. No queremos enseñar todavía a Luka. Tal vez en algún momento lo vamos a enseñar. Es más por protegerlo, porque ya ven la gente los comentarios que hacen. Mi bebé no merece tener energía negativa. Yo sé que hay mucha gente buena, pero también hay gente loca, hay gente mala, enferma, y no voy a exponer a mi bebé a eso", destacó en el envivo de su plataforma de Meta.

"Yo quiero darle a mi bebé su individualidad. Yo no quiero hacerlo famoso desde bebé, cuando yo no sé lo que él quiere ser", indicó Maya Nazor, quien se ha sumado a las celebridades que no muestran a sus hijos en redes sociales, ni en programas de televisión o revistas, como es el caso de Natalia Téllez y Yuya, así como Camilo y Evaluna, pareja que ha destacado que revelarán la identidad de su hija Índigo, cuando ella así lo quiera.

Maya Nazor y Santa Fe Klan se han convertido en la pareja favorita FB @santafeklanoficial

Asimismo, en las redes sociales de Santa Fe Klan y de Maya Nazor muchos fanáticos notaron que ya no se encuentran las fotos familiares que se tomaron para conmemorar desde su nacimiento hasta un viaje a la playa, lo que confirma que son firmes con la decisión de no enseñar al público la identidad del pequeño, el cual se ha convertido en la sensación de sus plataformas, ya que constantemente sus admiradores preguntan cómo se encuentra.

El cantante y la influencer se hicieron novios en agosto del 2021, y aunque al principio algunos criticaron fuertemente la relación, posteriormente la pareja se hizo una de las más aclamadas en las redes sociales, sobre todo después de que se convirtieran en padres de Luka. De esta forma, la familia ha empezado a destacar en las plataformas digitales y en el medio, pues la joven acompaña a sus presentaciones al intérprete de "Te iré a buscar".

