Maribel Guardia revela cuáles eran los tacos favoritos de Julian Figueroa: “le enseñó a comer su papá"

El pasado 9 de abril, inesperadamente se confirmó la muerte del actor y cantante Julian Figueroa a quien le sobreviven su hijo José Julian de 5 años de edad, su esposa Imelda Garza, su padrastro Marco Chacón y su madre, la también actriz Maribel Guardia.

A lo largo de estos días, diversos medios de comunicación han hecho algunos homenajes a Julian Figueroa, pues el joven se ganó el cariño del público y de muchas personas del medio del espectáculo, en redes sociales circula una entrevista a Maribel Guardia en donde compartió entre muchas cosas, contó cuáles eran los tacos favoritos de su hijo y que además Joan Sebastián había sido quien lo enseñó a comerlos.

¿Cuáles eran los tacos favoritos de Julian Figueroa?

Fue en una entrevista en la que Yordi Rosado platicó con Maribel Guardia en donde hablaron de todo, incluso hasta de las comidas favoritas tanto de la hermosa actriz de 63 años de edad como la de su ahora fallecido hijo Julián.

En dicha plática, Maribel dejó claro que si algo ha cuidado a lo largo de su vida a sido su alimentación por lo que los tacos no están incluidos en ella, y si llega a comer en alguna ocasión tiene que ser de carne, incluso la actriz reveló que jamás ha comido un taco al pastor.

Ante esto, Yordi cuestionó a Maribel si ha probado los tacos de chorizo, de tripa, ojo y otras cosas más, y la actriz aseguró que no pero que a su hijo Julián eran los que más le gustaban.

“Julián come todas esas barbaridades y son los que le gustan, aparte, de ojo, de tripa de no se que…” dijo Maribel Guardia

Tras la respuesta de la actriz que actualmente participa en la puesta en escena “Lagunilla mi barrio”, Yordi cuestionó si Joan Sebastián fue quien enseñó a Julián a comer ese tipo de tacos y Maribel confirmó que así había sido y que además se paraban a comerlos en cualquier lugar.

“Sí su papá (Joan Sebastian),se paraban en las carreteras de esas taquerías que están a media calle ahí se paraban a tragar cuanta barbaridad…” contó Maribel Guardia

Por su parte, la actriz confesó que su comida favorita es el arroz y los frijoles por lo que ese platillo podría ser el que pidiera para disfrutar si el día de mañana fuera su último día.

Así fueron las últimas horas de vida de José Julián

Fue en entrevista con la periodista Addis Tuñón quien colabora para el programa De Primera Mano, mismo que lidera Gustavo Adolfo Infante con quien Imelda Garza abrió su corazón y habló por primera vez de cómo fueron las últimas horas de vida de Julián Figueroa.

Imelda Garza contó el fallecido cantante y actor de 27 años de edad había estado muy triste y no había podido dormir durante tres días ya que debido al cumpleaños de su padre Joan Sebastián se encontraba triste, sin embargo, aquel 9 de abril, todo parecía normal, pues detalló que estaban viendo series, ella, Julián y el pequeño José Julián fue entonces que el hijo de Maribel Guardia decidió bajar a descansar al cuarto de videojuegos, esto no era algo inusual pues su hoy viuda recuerda que él era muy dormilón, horas más tarde lo fue a buscar pero ya se encontró con la fatal escena.

“...le fui a tocar la puerta, no me contestó, abrí, ví que estaba como dormido, las piernas las tenía cruzadas como él dormía, no había nada diferente solo que lo toqué de la pierna para moverlo y tratar de despertarlo y sentí que la pierna estaba como muy fría, prendí la luz y ví que tenía la boca morada…”, contó Imelda Garza

Imelda detalló que cuando encontró a Julián ya sin vida, éste se encontraba en la misma posición que siempre tomaba para dormir, situación que le da un poco de paz, saber que su esposo no sufrió, pues ella cree que se fue soñando con su papá (Joan Sebastián) y que finalmente ya está con él.

“...lo único que me da paz es que cuando lo encontré estaba en posición de dormido no tenía ninguna señal de que hubiera sufrido y ya estaba en paz, yo quiero pensar que se durmió soñando con su papá y que ahí se fue con él”, dijo Imelda Garza

