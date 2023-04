Silvia Pinal no sabe que murieron sus grandes amigos Andrés García, Ignacio López Tarso y Chabelo, ¿por qué?

Sin duda alguna, estos meses que van del 2023 han sido muy fuertes para el medio del espectáculo de nuestro país pues en poco tiempo han fallecido grandes figuras del gremio, tales como Irma Serrano “La Tigresa”, Rebecca Jones, Ignacio López Tarso, Xavier López “Chabelo”, Andrés García y recientemente Julián Figueroa.

Pese a que han sido muchos los famosos que fallecieron, la actriz Silvia Pinal quien fue gran amiga de muchos de los antes mencionados, aún no sabe que sus compañeros de profesión ya no están con vida, y es la hija de la Diva del Cine de Oro quien explicó a los medios de comunicación las razones por las que no le han contado nada a la protagonista de “Viridiana”.

Silvia Pinal no sabe que ya murieron muchos de sus amigos y colegas

En entrevista para el programa Hoy, Silvia Pasquel hija de Doña Silvia Pinal reveló que su famosa madre no está enterada de las muertes de los famosos que mencionamos en el primer párrafo de esta nota.

De acuerdo con Sylvia Pasquel, han tomado la decisión de ya no comunicarle este tipo de noticias tan tristes a la actriz de 91 años de edad pues es algo muy fuerte que puede deprimirla.

“Ya no le comunicamos nada de eso porque la verdad no tiene caso pues luego se deprime si es triste siempre estar perdiendo a los compañeros ¿no?, y además López Tarso, ‘La Tigresa’, Rebecca (Jones), ‘Chabelo’, mucho como para aguantarlo”, dio Silvia Pasquel

Debido a esto es que Pinal no tiene conocimiento que sus amigos ya fallecieron. Pese a que en las redes sociales de la Diva del Cine de Oro hemos encontrado algunas publicaciones en las que dedica unas palabras de adiós a Ignacio López Tarso, Xavier López “Chabelo” y Andrés García, lo cierto es que la longeva actriz no está enterada del deceso de sus colegas.

Sylvia Paquel habla del presunto robo a su mamá

Por otra parte Sylvia Pasquel habló de los audios que salieron a la luz hace algunas semanas en donde la esposa de su medio hermano Luis Enrique reveló que ambos habían robado muchos objetos de gran valor a Doña Silvia Pinal.

Pasquel se refirió al presunto robo como algo “muy delicado y vergonzoso” y compartió que le es molesto que todo esto salga a la luz y su familia siempre esté en boca de todos, por lo que desea que todo se arregle de manera privada.

Y aunque habló poco de dicho tema, Sylvia Pasquel asegura que “calladita se ve más bonita”, pues ya no quiso seguir hablando del presunto robo ya que es un tema delicado pues todo se resolverá sin la presencia de cámaras ni prensa.

