Ella es Aylín Fernanda, la hija no reconocida de Carlos Bonavides y que ahora el actor busca por todos lados

El actor y comediante Carlos Bonavides quien actualmente tiene 82 años de edad ha comenzado una incansable búsqueda para encontrar a la joven de nombre Aylín Fernanda quien podría ser su hija biológica pero que no ha reconocido de forma legal.

El actor que dio vida al inolvidable “Huicho Domínguez”, ha declarado a través de diversos medios de comunicación su deseo por reencontrarse con quien se dice es su hija, pues Carlos Bonavides desea reconocerla legalmente como hija y así mantener una relación estrecha y sana con la joven quien actualmente tiene poco más de 20 años, pero, ¿quién es Aylin Fernanda?

Ella es Aylin Fernanda, la hija no reconocida de Carlos Bonavides

Pese a la poca información que se tiene sobre la joven quien nació en Tijuana, Baja California México se sabe que el más grande sueño de la hija no reconocida de Carlos Bonavides es convertirse en Médico y que se encuentra preparándose para lograrlo.

Fue en el año 2020 cuando Carmen Barrera, madre de Aylín Fernanda, platicó con el programa Ventaneando y ahí dio detalles de su relación con Carlos Bonavides y las razones por las que no le comunicó inmediatamente al actor que estaban esperando a una hija.

Pese al tiempo que ha transcurrido y que ahora Aylín Fernanda ya es toda una jovencita, Carmen en ese entonces pedía que Carlos Bonavides se acercara a su hija y convivieran pues ella ni la joven pedían algún tipo de recurso económico, pues solo deseaban un acercamiento entre padre e hija.

Por otra parte, la madre de Aylín Fernanda reveló a dicho medio de comunicación que la joven era una chica muy responsable y “muy ocupada” ya que estudia y trabaja al mismo tiempo para así poder cumplir su sueño de ser médico.

Durante la entrevista realizada en 2020, se mostraron algunas fotografías de Aylín Fernanda, pues cabe mencionar que la joven no ha dado declaración alguna; usuarios de redes sociales aseguran que la hija no reconocida de Carlos Bonavides es muy parecida al actor por lo que no tienen duda que sean padre e hija.

Carlos Bonavides pide ayuda para reunirse con Aylín

Recientemente el actor de 82 años de edad reveló a algunos medios de comunicación que hace unos días viajó a Tijuana con la firme intención de conocer a Aylín Fernanda, pero el encuentro desafortunadamente no se dio.

Y es que, la última vez que habló con la joven, ésta le pidió que no quería nada público, por lo que deseaba un encuentro de manera privada, sin embargo, Bonavides no tuvo buena suerte.

"Fuimos a Tijuana e hice el anuncio en las televisoras, pero no se dio. La última vez que hablé con ella me dijo que ya no quiere nada de publicidad, que nos encontremos por otra forma. Yo fui con toda la buena voluntad pero no se dio, yo la esperé", dijo Carlos Bonavides

Y es que, Bonavides reveló que durante su estancia en Tijuana buscó a Aylín Fernanda por medio de un número telefónico pero ésta no contestó, así mismo el actor reveló que pidió a unas reporteras de aquel Estado ayudarlo a encontrar a la joven.

"Estuvimos en Mexicali, en Tijuana, en el Teatro principal. Inclusive puse a unas reporteras a buscarlas y el teléfono que yo tenía de ella pues no contestó. Tengo la mejor buena voluntad, no me siento decepcionado porque quiero cumplir con mi responsabilidad, pero estoy triste porque los chamacos no tienen la culpa de los errores de uno", dijo el actor

Finalmente, quien fuera ex participante de “Las Estrellas bailan en Hoy” compartió su buena voluntad para encontrarse con la joven, reconocerla como su hija legalmente y mantener una buena relación con ella.

