Esta es la especial petición que hizo Maribel Guardia a todos los que tienen hijos

Fue el pasado domingo 9 de abril cuando inesperadamente se confirmó la muerte de Julián Figueroa Fernández, hijo del también fallecido Joan Sebastián y la actriz Maribel Guardia, a lo largo de estos días la también cantante no había salido a dar algún tipo de declaración a la prensa, solo lanzó un comunicado a través de sus redes sociales en donde confirmó la lamentable noticia.

Sin embargo, la tarde de este martes 11 de abril, Maribel Guardia acompañada de su nuera Imelda Garza y su inseparable esposo Marco Chacon se reunió con los reporteros que desde el domingo por la noche hicieron guardia para tener alguna declaración de la actriz que actualmente participa en la puesta de escena “Lagunilla mi barrio”, ahí la nacida en Costa Rica hizo una petición especial para todos aquellos que tienen hijos.

Visiblemente devastada, Maribel Guardia accedió a platicar con la prensa en donde reveló los motivos que la llevaron a no hacer un funeral y cremar inmediatamente el cuerpo de su hijo, pues tanto ella como la viuda de Julián Figueroa decidieron hacer algo privado solo en el que la familia estuviera presente.

Entre lágrimas, la nacida en Costa Rica agradeció a la prensa y programas de televisión por los homenajes que han hecho en memoria a su hijo Julián, así mismo la actriz reveló que su nieto Juliancito ya fue enterado del deceso de su padre, sin embargo el niño de 5 años aún no entiende qué fue lo que sucedió.

Durante la breve plática que Maribel Guardia sostuvo con los reporteros, agradeció a toda la gente que le ha envigado mensajes de amor que eleven una oración por Julián Figueroa y por ellas: “les pido que recen mucho por mi hijo, recen por nosotros para que podamos tener valor”.

Además de esto, la actriz y cantante hizo otra petición, ésta especialmente dirigida a todos aquellos que tienen hijos, pues Maribel Guardia asegura que no existe un dolor más grande como el de perder a un hijo.

“Le pido a Dios y a todos los que me están viendo que a sus hijos los vean crecer, los vean casarse, los vean tener nietos, los vean triunfar, y que sus hijos los entierren a ustedes por que no hay dolor más grande que enterrar a un hijo y pasar por este dolor, no se lo deseo a nadie”, dijo Maribel Guardia.