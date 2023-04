VIDEO | Carlos Bonavides pide ayuda para encontrar a su hija: "Fui a buscarla y no quiso verme"

Con 82 años de edad y la fuerza de quien tiene 10 o 15 menos, es que Carlos Bonavides aún tiene el ímpetu para hacer bien las cosas, para resolver algo que la vida le debe o él le debe a la vida. En este sentido, el actor confesó a los medios de comunicación que viajó recientemente al norte del país para encontrarse con su hija Areli, una mujer a la que quiere reconocer legalmente como padre en aras de mantener una relación sana con ella, tal como su salud médica se lo ha requerido.

En este sentido, Bonavides explicó que lamentablemente no tuvo el éxito deseado en su misión, puesto que Areli no quiso encontrarse con él tal como lo habían pactado previamente. Ante esto, el primer actor confesó que pidió ayuda a la gente para que se de a conocer su búsqueda y esto facilite el encuentro con Areli.

Con algo de duda en el rostro y la clara intención de resolver un tema de su pasado, es como don Carlos reveló detalles de viaje que realizó.

"Fuimos a Tijuana e hice el anuncio en las televisoras, pero no se dio. La última vez que hablé con ella me dijo que ya no quiere nada de publicidad, que nos encontremos por otra forma. Yo fui con toda la buena voluntad pero no se dio, yo la esperé", indicó.