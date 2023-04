Julian Figueroa: “Se fue tranquilo, soñando con su papá” Imelda Garza da detalles de cómo lo encontró sin vida

Sin duda alguna, la muerte de Julián Figueroa ha dejado desconcertados no sólo a sus familiares, amigos y personas cercanas al joven cantante sino a millones de personas que lo conocieron a través de la televisión y por su música.

Y es que, al ser un joven fuerte de 27 años y con toda una vida por delante, nadie se esperaba que Julián pudiera morir, sin embargo, su viuda Imelda Garza rompió el silencio y reveló detalles del fallecimiento de quien fuera hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastian.

Fue en entrevista con la periodista Addis Tuñón quien colabora para el programa De Primera Mano, mismo que lidera Gustavo Adolfo Infante con quien Imelda Garza abrió su corazón y habló por primera vez de cómo fueron las últimas horas de vida de Julián Figueroa.

Y es que, Imelda Garza ha sido muy criticada en redes sociales, pues usuarios la han señalado de haber dejado solo a Julián Figueroa, pero esto no fue así, ya que de acuerdo con la hoy viuda, el fallecido cantante y actor de 27 años de edad había estado muy triste y no había podido dormir durante tres días ya que debido al cumpleaños de su padre Joan Sebastián se encontraba un tanto mal.

Ese domingo 9 de abril, todo parecía normal, incluso Imelda detalla que estaban viendo series, ella, Julián y el pequeño José Julián fue entonces que el hijo de Maribel Guardia decidió bajarse a descansar al cuarto de videojuegos, esto no era algo inusual pues su hoy viuda recuerda que él era muy dormilón.

Sin embargo, lo que sí se le hizo raro a Imelda es que Julián no subiera a dormir con ella y su hijo pues era algo que él siempre hacía, fue entonces que decidió bajar a ver cómo estaba y se encontró con la fatal escena, pues ya lo encontró sin vida.

“...le fui a tocar la puerta, no me contestó, abrí, ví que estaba como dormido, las piernas las tenía cruzadas como él dormía, no había nada diferente solo que lo toqué de la pierna para moverlo y tratar de despertarlo y sentí que la pierna estaba como muy fría, prendí la luz y ví que tenía la boca morada…”, contó Imelda Garza