Este es papel que Kate Winslet abandonó y permitió brillar a Scarlett Johansson

Ya van más de 18 años desde que se estrenó la famosa película "Match Point", del polémico director Woody Allen. El filme tiene muchas curiosidades y una de ellas está relacionada con la afamada actriz Kate Winslet, una de las protagonistas de la cinta nominada al Óscar “Avatar: The Way of Water”.

Y es que la mujer británica estuvo a punto de protagonizar la aclamada historia. Sin embargo, decidió retirarse en el último momento porque quería pasar más tiempo con su hijo y esa es la razón por la que Scarlett Johansson acabó interpretando su papel.

Vale recordar que en la trama, Chris Wilton (Jonathan Rhys Meyers) es un ambicioso y joven profesor de tenis con escasos recursos económicos. Gracias a su amistad con Tom Hewett (Mattew Goode), consigue entrar en la alta sociedad londinense y enamorar a su hermana Chloe (Emily Mortimer).

Tom, por su parte, sale con Nola Rice (Johansson), una atractiva americana, de la que Chris se encapricha nada más verla. El azar, la pasión y, sobre todo, la ambición llevarán a Chris a cometer acciones que determinarán su vida y la de los demás para siempre.

Scarlett Johansson acabó interpretando el papel de Nola Rice

Estuvo a punto de morir en "Avatar 2"

Uno de los retos para el elenco es que tuvieron que grabar muchas escenas en agua. La actriz, al igual que sus compañeros, decidió hacer todas las secuencias para que capturaran su movimiento y después utilizaran la técnica Computer Generated Imagery, mejor conocido como CGI.

Lo complicado fue intentar no respirar bajo el agua, algo que la llevó a poner en peligro su vida a la hora del rodaje, pues una vez sintió que se moría al tratar de rodar. En una entrevista Total Film, relató que se quedó sin respirar por más de siete minutos. "Pensé que había muerto", expresó.

"¿Estoy muerta? ¿He muerto? ¿Cuánto tiempo he durado? Quise saber mi tiempo y no me lo podía creer", agregó la protagonista de “Titanic”. Y es que de esta forma venció el récord que tenía Tom Cruise desde "Misión imposible: Nación secreta" (2015), que era de mantener la respiración bajo el agua durante 6 minutos con 6 segundos, y de la mexicana Mabel Cadena, en "Black Panther: Wakanda Forever", de 6 minutos y medio.

