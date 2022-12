La actriz Kate Winslet demuestra el poder femenino en “Avatar: The Way of Water”

Veinticinco años han pasado desde la primera vez en que el director James Cameron y la actriz Kate Winslet trabajaron en una película. Ella tenía 20 años cuando protagonizó “Titanic”, donde interpretó a “Rose”, una mujer que a lo largo de la trama muestra su empoderamiento, hoy ambos regresan con “Avatar: The Way of Water”, mostrando a personajes igual de fuertes y poderosos.

“Lo que más me atrajo de esta secuela son los personajes. Jim (Cameron) siempre ha escrito para mujeres papeles que no solo son fuertes, sino que son líderes. Lideran con el corazón, con integridad y se aferran a su verdad. Son dueñas de su poder, eso es admirable y quería ser parte de eso”, afirmó la actriz.

Winslet da vida a “Ronal”, quien junto a “Tonowari” (Cliff Curtis) son los jefes del clan Metkayina, el lugar en donde los protagonistas “Jake” (Sam Worthington) y “Neytiri” (Zoe Saldaña) llegaran con la familia que han formado para buscar refugio, y aunque los líderes no los quieren ahí, de acuerdo a sus tradiciones, tendrán que aceptarlos.

“Fue muy halagador que Jim me pidiera sumarme al elenco, porque no soporta a los tontos.

Entendí que me lo estaba pidiendo, porque sabía que yo era demasiado tonta como para no decir ‘oh, ves eso en mí, bueno, adivina qué, voy a demostrarte que puedo hacer exactamente eso y tal vez eso’, pero él esperaba, no menos”, afirmó entre risas.

Pero se sintió tranquila también de llegar a un equipo tan sólido en una filmación en la que todo estaba trazado y planeado a la perfección, “no son cosas que se les ocurrieron en el día, es un universo, es un amor es algo palpable, y lo sientes, entras en ese espacio vacío, pero que está absolutamente cargado de verdades, dinámicas, y pulsaciones honestas”.

SE ENFOCA EN LA FAMILIA

“Avatar” salió en 2009 y se convirtió en la película más taquillera de la historia durante 10 años, por lo que el desafió para James Cameron y el productor Jon Landau era grande, sin embargo, el cineasta primero quería contar con la tecnología necesaria para poder continuar la franquicia, por lo que trabajaron durante años no sólo en el guion de esta entrega, sino en el de cuatro películas más, cada una con su propia trama.

"Hay presión todos los días que haces una película, pero la presión es la presión que nos ponemos a nosotros mismos. Queremos superar los límites de la narración y cautivar al público. Todo eso nos hace trabajar más duro".

Buscando historias conmovedoras es como llegaron a que la familia sea el tema central de esta secuela, sobre todo porque en estos diez años, la mayoría del elenco original ha experimentado esta vivencia. El mismo Cameron tiene cinco hijos, por eso quería contar una historia donde también hubiera adolescentes y los problemas esta etapa conlleva.

Aunque espero que hubiera la tecnología necesaria para filmar, asegura que las actuaciones son esenciales.

Resaltó que hay una escena en la que sólo es close up, no hay diálogo y todo es muy emotivo.

El personaje de Zoe mostrará su fuerza al defender a sus hijos ante lo que sea.

Hace 25 años, Winslet terminó asustada por las exigencias de Cameron, hoy halaga su trabajo.

2009 salió Avatar en salas. 10 años fue la más taquillera. 2019 fue superada por Avengers: Endgame.

