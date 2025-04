Llevó a su pequeña hija para prepararla para cirugía a corazón abierto, le robaron su auto en Oaxaca

Keysi Hernández, una madre de familia de Oaxaca, pidió en redes sociales la colaboración ciudadana para recuperar su automóvil marca Golf, el cual le robaron en el estacionamiento de Plaza Bella, en la capital de Oaxaca.

Relató que necesita recuperarlo porque lo usa para trasladar a su hija de forma constante a sus consultas médicas, debido a una cirugía que se le practicará próximamente.

Dijo que el robo ocurrió entre 7:00 y 10:00 de la noche en el estacionamiento de Plaza Bella, en la entrada principal de una de las tiendas ubicadas en este lugar, es un Golf azul metálico modelo 94 con 4 puertas.

Keysi contó que acompañó a su esposo a trabajar a esta plaza y nunca pensó que le fueran a robar su coche.

“Yo no puedo comprarme otro vehículo, estamos trabajando mucho para la operación que tendrá mi niña a corazón abierto en la Ciudad de México. Por favor. Ayúdenme" señaló .

Hasta el momento, Keysi no ha recuperado su automóvil y pidió a la ciudadanía su colaboración para localizar la unidad y así lograr recuperar este transporte que utiliza esta familia. En redes mostró una fotografía donde va caminando con una menor de edad, conectada a un tanque de oxígeno, quien padece un problema de salud.

La denuncia en redes sociales fue rápidamente compartida por los usuarios, quienes se solidarizaron con la madre de familia, quien a través de su cuenta narró el calvario que pasó para presentar su denuncia y así lograr tener el reporte en la plataforma de Repuve.

“Me dijeron que en 48 horas lo suben a REPUVE, porque yo salí de la Fiscalía a las 5:00 am. Y me dijeron que hasta las 9:00 am llegaba otro MP y procedía el trámite. Y que hasta en ese tiempo van a subir la información. Eso es muy tardado, por eso yo fui luego luego, pero como siempre dan esas horas de espacio a los ladrones. Yo igual estoy indignada”, comentó a través de su cuenta de Facebook.