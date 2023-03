Curvy Zelma paraliza la red en diminuto bikini blanco

Curvy Zelma dejó sin aliento a más de unos de sus miles de fans en sus cuentas oficiales de Instagram y Facebook con una foto en la que posó junto a la coreógrafa y exbailarina de "Venga la Alegría", Jenny García. En la imagen se puede ver a la guapa influencer de moda vistiendo un diminuto bikini blanco con el que paralizó la red, mientras que su compañera enamora con un conjunto negro de estampado floral.

La actriz y modelo, que ha sido colaboradora del matutino de TV Azteca, da clases de estilo para las mujeres curvy o plus size, y se ha posicionado como un ejemplo para muchas que se sienten inseguras con su figura, pues con cada uno de los atuendos que publica en sus cuentas oficiales, donde la siguen miles de fanáticos, demuestra que la talla y el estilo no están peleados, convirtiéndose en un ícono.

Curvy Zelma conquista en bikini blanco

Zelma Cherem, nombre real de la también cantante, conquistó a sus miles de seguidores en las plataformas de Meta con una instantánea en las que se mostró con un conjunto blanco perfecto para estos días de vacaciones en primavera. En las imágenes se le ve luciendo un look claro que hace el match perfecto con el de su compañera de aventuras, la coreógrafa Jenny García, con quien está pasando unos días en playas de Quintana Roo, invitadas por una conocida cadena de tiendas departamentales.

Jenny y Zelma se robaron todas las miradas. Foto: IG @curvyzelma

"Boom baby @jennygarciaoficial te ameeee #curvyzelma #curvylovers #ootd #beauty #bikini #love", fue la frase y los hashtags que la presentadora utilizó para acompañar la publicación con la que encantó a sus fanáticos, luciendo un diminuto bikini blanco que combinó con un ensamble de dos tonos, mientras que la bailarina presumió su curvilínea silueta en un conjunto de color negro con estampado que destaca por su top cruzado.

En la imagen que la exparticipante del programa "Survivor" compartió en su Instagram, donde la siguen 742 mil fans, a quienes constantemente presume sus mejores atuendos con los que da clases de moda para las chicas plus size, se le ve luciendo cuerpazo con un look blanco, publicación por la que pronto recibió halagadores comentarios y ya ha logrado sumar 20 mil "me gusta".

Derrochan estilo desde la playa. Foto: IG @jennygarciaoficial

Cherem, conductora, cantante y actriz, se une a las famosas de la pantalla chica que defienden su cuerpo, como hace unas semanas lo hizo Michelle Rodríguez luego de ser portada de una conocida revista, confirmando que cada día más mujeres del espectáculo están rompiendo con los estereotipos que impone el mismo medio y la sociedad, que ha obligado a cientos de artistas a mantener figuras muy esbeltas.

La conductora e influencer, originaria de la Ciudad de México, ya se ha posicionado como un ícono de estilo y como un ejemplo de amor propio, razón por la que es admirada y querida por miles de fans, quienes nunca pierden la oportunidad de llenarla de elogios y recordarle que es una mujer muy hermosa y con un gran talento, pues sin duda ha demostrado ser multifacética en el mundo del espectáculo.

Cautiva en coquetos bikinis. Foto: IG @jennygarciaoficial

