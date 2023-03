Desde el sauna, Curvy Zelma derrite la red en atrevido bikini

Curvy Zelma dejó a sus miles de fanáticos sin aliento con su belleza y en un atrevido look. En sus cuentas de Instagram y Facebook, la conductora compartió una serie de fotografías en las que se le ve derrochando sensualidad desde el sauna, con un coqueto bikini perfecto para derretir la red, confirmando que es una de las mujeres más hermosas de la televisión y las plataformas digitales.

La también influencer de moda, que ha sido colaboradora de "Venga la Alegría" (VLA), da clases de estilo para las mujeres llamadas curvy o plus size, y se ha posicionado como un ejemplo de amor propio para muchas que se sienten inseguras con su figura, pues con cada uno de los atuendos que publica en sus cuentas oficiales demuestra que la talla y el estilo no están peleados.

Curvy Zelma conquista en coqueto bikini

Zelma Cherem, nombre real de la cantante y actriz, conquistó a sus miles de seguidores en la plataforma de Meta con unas instantáneas en las que se mostró más seductora. En las imágenes se le ve luciendo un conjunto con estilo brillante que destaca por su top de tirantes gruesos y su panty de piernas altas, lo que le da un toque coqueto al look con el que se llevó todas las miradas.

Curvy Zelma derrocha sensualidad. Foto: IG @curvyzelma

"SAUNA ( ve a mis stories…) #curvyzelma #curvylovers #ootd #beauty #bikini #sauna #curves", fue la frase y los hashtags que la presentadora utilizó para acompañar la publicación con la que encantó a sus fanáticos, misma con la que invitó a sus seguidores a ver otra publicación en la que promocionó el contenido que ahora comparte desde la plataforma Fanatik, una aplicación que se coloca como la competencia de OnlyFans.

En la imagen que la exparticipante del programa "Survivor" compartió en su Instagram, donde la siguen 742 mil fans, a quienes constantemente presume sus mejores atuendos y da clases de moda para las chicas plus size, se le ve luciendo cuerpazo desde el sauna, bajo una intensa luz roja, y vistiendo un atrevido bikini que llama la atención por su estilo que brilla, look por el que Zelma ha recibido más de 23 mil "me gusta".

La influencer presume cuerpazo en bañador. Foto: IG @curvyzelma

Cherem, conductora, cantante y actriz, se une a las famosas de la pantalla chica que defienden su cuerpo, como hace unas semanas lo hizo Michelle Rodríguez luego de ser portada de una conocida revista, confirmando que cada día más mujeres del espectáculo están rompiendo con los estereotipos que impone el mismo medio y la sociedad, que ha obligado a cientos de artistas a mantener figuras muy esbeltas.

La conductora e influencer, originaria de la Ciudad de México, ya se ha posicionado como un ícono de estilo y como un ejemplo de amor propio, razón por la que es admirada y querida por miles de fans, quienes nunca pierden la oportunidad de llenarla de elogios y recordarle que es una mujer muy hermosa y con un gran talento, pues sin duda ha demostrado ser multifacética en el mundo del espectáculo.

