Retoman mensaje de la novia de Alan Rangel con el que revelaría que el ganador de "MasterChef México" tenía grave enfermedad

Desde su estreno en 2015, "MasterChef México" se consolidó como uno de los programas más importantes del país, combinando la pasión culinaria con historias de superación personal. La primera temporada, transmitida entre junio y octubre de 2015, marcó un hito en la televisión mexicana, pues con más de 5,000 aspirantes, 18 fueron seleccionados para participar y sólo uno de ellos se llevó el primer lugar de la competencia: Alan Rangel.

Aunque muchos lo recuerdan por ser el primer ganador de "MasterChef México", en los últimos días su nombre se volvió tendencia debido a que distintos usuarios de redes sociales aseguran que el chef murió. Todo comenzó con una publicación en Facebook hecha por Michell Hernández, presunta pareja de Rangel, quien hace referencia a la pérdida de un ser querido; sin embargo, hasta la fecha, no se ha emitido ningún comunicado oficial por parte de TV Azteca, MasterChef México o familiares que confirme esta información.

No obstante, los rumores sobre la presunta muerte de Alan Rangel están cobrando más fuerza luego de que fans del chef encontraran otra publicación en Facebook hecha por la misma mujer. En este nuevo posteo hecho dentro del grupo "Jacobo Grinberg | Conocimiento Oculto", perteneciente a dicha red social, Michell habría revelado la terrible enfermedad por la que pasó Alan a mediados del 2024.

Es así como la publicación hecha por Michell Hernández el 14 de septiembre del 2024 en el grupo de Facebook "Jacobo Grinberg | Conocimiento Oculto", pide ayuda a esta comunidad para encontrar a alguien que sepa hacer "curaciones espirituales" y en ella, la joven explica que su esposo (presuntamente Alan Rangel) fue diagnosticado con cáncer y debido a la gravedad de su enfermedad habría estado "a punto de morir 3 veces".

Así mismo, Michelle asegura que Alan incluso habría estado intubado debido a su delicado estado de salud; sin embargo, en la misma publicación la mujer narra que su esposo despertó para pedir agua y comida, pero a pesar de ello los médicos no le dieron más que algunos minutos de vida, mismos que se convirtieron en horas y posteriormente en un par de días, lo que le habría dado la oportunidad de visitar a su mamá una última vez.

Michelle finaliza su historia afirmando que el tratamiento hecho por los médicos había terminado y se encontraba buscando sanación espiritual. Si bien, el post dejaba ver que Alan se encontraba con vida, no se sabe que ocurrió después y las incógnitas sobre la supuesta muerte del chef siguen tomando más fuerza.

Me gustaría que alguien pudiera curar su cuerpo, ya no medicianalmente si no espiritualmente, escribió Michelle Hernández.