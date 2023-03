Curvy Zelma paraliza Instagram en mini vestido blanco y negro

Curvy Zelma dejó sin aliento a sus millones de fans con su look para salir de noche. En una fotografía que publicó en su cuenta oficial de Instagram, la guapa conductora paralizó la plataforma con su belleza y estilo al presumir su silueta en un mini vestido blanco y negro, atuendo perfecto para demostrar que es una de las famosas que se corona como reina de moda en las redes sociales.

La también cantante y actriz da clases de estilo para las mujeres llamadas curvy o plus size, y se ha posicionado como un ejemplo de amor propio para muchas que se sienten inseguras con su cuerpo, pues con cada uno de los atuendos que publica en sus cuentas oficiales demuestra que la talla y el estilo no están peleados, sobre todo cuando se deja ver en reveladores looks, como sus vestidos cortos de escote pronunciado.

Curvy Zelma conquista en vestido bicolor

La colaboradora del matutino "Venga la Alegría conquistó a sus miles de seguidores en las plataformas de Meta con una instantánea en las que se mostró seductora y chic. En la postal se le ve luciendo una prenda en dos tonos que destaca por su escote pronunciado en "V", lo que le da un toque coqueto al look con el que se llevó todas las miradas y miles de "likes" por parte de sus fanáticos.

Curvy Zelma conquista la red en vestido bicolor. Foto: IG @curvyzelma

"De anoche #curvyzelma #curvylovers #ootd #love #beauty", fue la frase y los hashtags con los que Zelma Cherem, nombre real de la conductora, acompañó la publicación con la que encantó a sus fanáticos, pues recibió también halagadores comentarios como: "Amigaaa que hermosa estás mi querida @curvyzelma", "Que guapa, tengo un vestido igualito y aún no me atrevo a ponérmelo", "Eres el amor de mi vida" y "Chulada de chamaca", entre muchos otros.

La influencer, que recientemente dio de qué hablar por unirse a la competencia de OnlyFans, se luce con los mejores looks, con los que da clases de moda para las chicas plus size, confirmando que no teme a probar con los diseños más reveladores, como su escotado mini vestido blanco y negro con el que destacó su belleza y su curvilínea silueta, como lo ha hecho en otras ocasiones con atrevidos atuendos.

La cantante y actriz, de 31 años, se ha unido a las famosas de la pantalla chica que defienden su cuerpo, como hace unas semanas lo hizo Michelle Rodríguez luego de ser portada de una conocida revista, confirmando que cada día más mujeres del espectáculo están rompiendo con los estereotipos que impone el mismo medio y la sociedad, que ha obligado a cientos de artistas a mantener figuras muy esbeltas.

La guapa actriz presume sus curvas en coquetos looks. Foto: IG @curvyzelma

La conductora e influencer ya se ha posicionado como un ícono de estilo y como un ejemplo de amor propio, razón por la que es admirada y querida por miles de fans, quienes nunca pierden la oportunidad de llenarla de elogios y recordarle que es una mujer muy hermosa y con un gran talento, pues sin duda ha demostrado ser multifacética en el mundo del espectáculo, donde se coloca como referente de moda.

