Las hijas de Daniel Bisogno y Raquel Bigorra podrían competir por un importante protagónico en el TEATRO

Raquel Bigorra, actriz y conductora cubana radicada en México, dio a conocer que su hija está preparada para entrarle al mundo de la farándula, pues además que ya estudia en el Centro de Educación Artística de TelevisaUnivison, dio sus primeros en telenovelas. Ahora, buscará con todo integrarse al Teatro.

La conductora informó que está en puerta realizar el musical de Matilda con Alejandro Gou, uno de los más grandes productores del país. Aunque por el momento no hay nada cerrado ni concretado, ya hubo interés en que la pequeña forme parte de la puesta en escena, sobre todo porque ya se prepara en piano y voz de manera profesional.

"Mira fíjate que el año pasado hizo novela, se fue al CEA, siempre toma clases de canto y piano. El otro día hice un posteo de ella, algunos compañeros reporteros me dijeron que la querían para Matilda, para que mi hija tenga el musical, le dije que si le gustaría, me dijo que claro que sí. Todo esto le gusta, lo disfruta. Estaría padrísimo, yo no he hablado ni me he reportado. Él comentó que si cantaba mi hija, no me dijo para qué persona. Me encantaría que mi hija debutara con Gou. Aunque sea un papel pequeñito, para ella será una gran oportunidad", expresó.