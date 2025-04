Gala Montes cambió las rancheras gracias a la inspiración de Amy Winehouse, así lo confesó | VIDEO

Gala Montes posee una extensa trayectoria en la actuación gracias a que comenzó su carrera desde temprana edad, sin embargo, la música siempre se mantuvo como uno de sus grandes sueños y aunque consideró enfocarse en interpretar ranchero esto cambió luego de que escuchó a Amy Winehouse. La actriz se enamoró del estilo de la artista británica, quien es una de las grandes leyendas de la industria marcada por su trágica muerte.

Luego de la polémica que la envolvió durante su participación en "La Casa de los Famosos México" y aprovechando el incremento de su popularidad, Gala Montes decidió enfocar sus esfuerzos en hacer crecer su carrera musical, de la que ya daba muestra con algunas interpretaciones. Entre los temas con los que ha ganado fuerza en la industria destacan "Tacara" y "Más bonita que el mar", mismos que han tenido gran recibimiento del público que sigue de cerca sus pasos en su nueva faceta como cantante.

En una reciente entrevista para “b”, la actriz de "El Señor de los Cielos" fue cuestionada sobre aquello que la inspiró para seguir el camino de la música y puntualizó en que siempre existió esa inquietud por dedicarse a ser cantante enfocándose en lo ranchero; sin embargo, esto cambió cuando tenía 15 años de edad y vio un documental de Amy Winehouse en el que se enamoró realmente de la carrera sobre el escenario.

"Siempre dije que quería cantar rancheras y a los 15 años vi un documental de Amy Winehouse que me hizo decir: 'Yo quiero cantar' e hice lo imposible. Fui a diversos castings, no cantaba bien, tropecé, conocí gente, me ilusioné, volví a tropezar y pues... así es la carrera, pero ahora que salí de la casa pensé que era momento de hacer las cosas en serio", dijo la actriz.