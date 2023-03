Curvy Zelma da lecciones de estilo en ajustado pantalón neón y top escotado

La temporada de primavera-verano es una de las favoritas de muchas famosas para mostrar sus looks más chic y llenos de color, como lo dejó ver Curvy Zelma con su última publicación en Instagram, donde la siguen miles de fans, con un pequeño clip en el que se lució con un ajustado pantalón neón y un top escotado con el que dio lecciones de estilo y se coronó como auténtica fashionista.

La conductora, que ha sido colaboradora de "Venga la Alegría", da clases de moda para las mujeres curvy o plus size, y además se ha posicionado como un ejemplo de amor propio para muchas que se sienten inseguras con su figura, pues con cada uno de los atuendos que publica en sus cuentas oficiales demuestra que la talla y el estilo no están peleados, sobre todo cuando se deja ver en coquetos looks con los que brilla en la temporada.

Curvy Zelma conquista en colorido look

Zelma Cherem, nombre real de la influencer, conquistó a sus miles de seguidores en la plataforma de Meta con un video en el que se mostró juvenil y moderna. En las postales que presumió se le ve luciendo una blusa verde de estampado con flores rosas, que combinó con un top negro de pronunciado escote y pantalones de color neón, lo que le da un toque chic al look con el que se llevó todas las miradas.

Curvy derrocha sensualidad y estilo. Foto: IG @curvyzelma

"Aquí quería colores vibrantes y alegres como yo, entonces este tipo de combinaciones me alegran con un toque lencero en negro porque energía sensual. La pulsera era de mi abuela y le da ese toque de mix and match por las figuras que tiene y las de la camisa (ooooh) jaja y los accesorios de distintos tamaños en dorado GRANDOTES no pueden faltar en mi vida. Este hotel tiene spots muy lindos @thompsonplayadelcarmen #curvyzelma #curvylovers #ootd #beauty #curves #love #fashion", fue la frase y los hashtags con los que Cherem acompañó la publicación.

La también cantante se luce con los mejores atuendos y da cátedra de moda para la temporada de primavera-verano, looks con los que se ha posicionado como un referente para las mujeres de talla grande, confirmando que no teme a probar con los diseños más reveladores, como su escotado top negro, o su pantalón ajustado de tono casi fosforescente, uno de los estilos favoritos para la temporada.

Zelma Cherem da clases de moda para la primavera. Foto: IG @curvyzelma

Zelma, de 31 años, que fue conductora de "Viva la tarde" y se le recuerda por su paso por "Survivor", se ha unido a las famosas de la pantalla chica que defienden su cuerpo y empoderan a las mujeres, confirmando que cada día más celebridades del espectáculo en nuestro país están rompiendo con los estereotipos que impone el mismo medio y la sociedad, que ha obligado a cientos de artistas a mantener figuras muy esbeltas.

La influencer, originaria de la Ciudad de México, ya se ha posicionado como un ícono de estilo y como un ejemplo de amor propio, razón por la que es admirada y querida por miles de fans, quienes nunca pierden la oportunidad de llenarla de elogios y recordarle que es una mujer muy hermosa y con un gran talento, pues sin duda ha demostrado ser multifacética en el mundo del espectáculo.

Impone con sus looks atrevidos y glamurosos. Foto: IG @curvyzelma

