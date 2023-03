Curvy Zelma presume su belleza en arriesgado top de escotes

Vaya revuelo el que causó Curvy Zelma en la televisión y en las redes sociales, pues se convirtió en la conductora invitada del matutino de TV Azteca, "Venga La Alegría Fin de Semana", en donde de nueva cuenta enamoró a sus miles de fans tanto con su carisma inigualable como con su belleza y gusto por la moda. Y es que quienes siguen a la famosa sabrán mejor que nadie que entre sus pasiones destaca el siempre presumir el mejor estilo y en su aparición en el programa demostró que ella sabe cómo lucirse con los mejores escotes.

Aunque sus escotes resultaron muy reveladores, pero le ayudaron a mantener una imagen elegante, juvenil, fresca y moderna como la que amerita la primavera y para ello eligió un arriesgado top y pantalones culotte, la dupla perfecta para un look de impacto. Por si fuera poco una imagen perfecta, la también modelo presumió su belleza con un maquillaje icónico de sombras verdes y que ayudan a conseguir una mirada profunda, además de una melena con mucho volumen y ondas marcadas que todos los espectadores del matutino aplaudieron.

El look monocromático de la conductora causó revuelo en l red. (Foto: IG @curvyzelma)

De frente, así derrochó estilo al imponer el verde como el color de la primavera

A través de su cuenta oficial de Instagram Curvy Zelma compartió un reel de fotos en las que aparece en los foros de TV Azteca para presumir su look de impacto y belleza natural gracias a las poses que resaltan sus curvas y escotes que dejan poco a la imaginación, especialmente por un arriesgado top holgado con el que causó sensación. La prenda destaca por un corte strapless que deja a la vista tanto los hombros como los brazos, pero que se acompaña por mangas cortas y holgadas para mantener esa imagen fresca.

Un detalle que no pasó inadvertido para nadie es que la influencer no solo dejó los hombros a la vista, pues el top también tiene esa característica ideal para que el abdomen se convierta en el gran protagonista, especialmente en algunas poses o al alzar los brazos, al menos así lo demostró con su icónica sesión de fotos. Por otro lado y para completar lo revelador del look, eligió un pantalón culotte de tiro alto para resaltar las curvas y alargar las piernas, especialmente al lucir unas sandalias de tacón.

Este fue el outfit con el que enamoró a todos los espectadores de "Venga La Alegría Fin de Semana", quienes usaron las redes sociales no sólo para enaltecer su belleza, sino también para llenarla de halagos y buenos comentarios por su aparición en la pantalla. "Ya quédate ahí", "muy bien Curvy", "ya déjenla conduciendo", "me encanta verte mi Curvy", "eres mi inspiración" y "me encantó verte y ojalá te siga viendo en Venga La Alegría ya de conductora", son algunos de los comentarios que se leen en Instagram.

Con el abdomen a la vista, así presumió su figura. (Foto: IG @curvyzelma)

"Me en cantó estar de conductora invitada en @vengalaalegria GRACIAS!!, lo disfruté muchísimo!", fue el mensaje con el que Zelma Cherem, nombre real de la famosa, compartió las fotos de su look juvenil.

Y es que además de las prendas anteriores en las que llama la atención varios tonos de verde y negro en un estampado asimétrico, Curvy Zelma también terminó de demostrar por qué es todo un referente de moda para las mujeres, pues a su outfit del fin de semana agregó joyas doradas para darle brillo a la imagen entera como es el caso de aretes largos y brazaletes, tan solo por mencionar algunos de sus trucos de belleza.

Curvy Zelma cautivó como nunca. (Foto: IG @curvyzelma)

