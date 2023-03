Aracely Arámbula paraliza la red en topless de espaldas

Aracely Arámbula es una de las actrices más importantes de la televisión de nuestro país que gracias a las telenovelas y series que ha protagonizado, se ha ganado el cariño de todos los televidentes y fanáticos de toda Latinoamérica. Además, es reconocida por haber sido la pareja de Luis Miguel y madre de los dos hijos menores del Sol de México. A sus 48 años, demuestra que es dueña de un cuerpo envidiable y lo hizo sin ropa de espaldas y haciendo topless.

Si bien hoy es una actriz totalmente reconocida y que ha logrado hacer su propia carrera, durante muchos años fue conocida por haber sido la pareja de Luis Miguel, con quien durante casi cinco años estuvieron juntos y tuvieron dos hijos. Sin embargo, sobre el Sol de México pesa una supuesta orden de detención por no haberle pasado la cuota alimentaria a la madre de sus hijas. En tanto, desde el entorno del artista manifestaron que se trata de una estrategia para buscar protagonismo.

Aracely Arámbula estaría en conflicto con Luis Miguel. Fuente Instagram @aracelyarambula

El último año y medio de Aracely Arámbula ha sido exitoso teniendo en cuenta que fue parte de muy buenos proyectos como la reversión de ‘La Madrastra’ o la segunda temporada de ‘La Doña’. También participó de la serie ‘La Rebelión’. Además, se conoció que tendrá una sucesora y se trata de su sobrina, Abigail Arámbula quien está próxima a participar de sus primeros proyectos en el mundo de televisión.

El topless de Aracely Arámbula

Por otro lado, a través de su cuenta de Instagram donde posee más de seis millones y medio de seguidores, Aracely Arámbula se encargó de demostrar porqué es una de las mujeres más hermosas de todas y lo hizo de espaldas y topless donde presumió además su figura y dejó a todos sin palabras. La ex de Luis Miguel recibió miles de halagos.

El topless de Aracely Arámbula. Fuente Instagram @aracelyarambula

No sólo Aracely Arámbula enamoró haciendo topless sino que lo hace cada vez que tiene la posibilidad no con ajustados vestidos y presumiendo su escote, sino se la ha podido ver en conjunto de ropa interior con el que causó furor y se roba todos los suspiros. A sus 48 años, la ex de Luis Miguel confirma que es una de las mujeres más deseadas más hermosas de todas.

A sus 48 años, Aracely Arámbula enamora a todos. Fuente Instagram @aracelyarambula

