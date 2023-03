Desde un camastro, Curvy Zelma seduce en redes en topless

Zelma Cherem, como realmente se llama Curvy Zelma, acaparó las miradas en redes sociales durante las últimas horas debido a que realizó una publicación en Instagram con la que dejó en claro por qué es considerada como una de las mujeres más atractivas de toda la farándula pues resulta que la bella modelo, cantante y conductora presumió el atrevido baño de sol que tomó en topless la mañana de este domingo, por lo que las atrevidas imágenes causaron un gran furor entre sus miles de admiradores, quienes de inmediato se volcaron en halagos para la expresentadora de “Venga la Alegría”.

Fue a través de su perfil oficial de Instagram donde Curvy Zelma realizó la atrevida publicación en cuestión y su único objetivo fue deleitar la pupila de los casi 750 mil seguidores que ostenta en la mencionada plataforma pues únicamente escribió “¡Qué brille el sol!” para acompañar su publicación, la cual, causó un gran revuelo entre sus admiradores.

Curvy Zelma dejó sin aliento a sus fans con esta postal. Foto: IG: curvyzelma

Para estas candentes fotografías, Curvy Zelma posó desde un camastro recostada boca abajo se pudo ver que estaba en topless para que su baño de sol no dejara diferencias de tonos en su piel, no obstante, se pudo ver que estaba usando un ajustado bikini en color verde agua, es importante señalar que, pese a que no estaba utilizando ni una sola prenda en el torso, la posición en la que estaba evitó que la atractiva modelo enseñara de más, no obstante, dicha imagen resultó más que seductora.

En la segunda fotografía, Curvy Zelma se tomó una selfie sentada en el mismo camastro, sin embargo, ya se había cubierto el torso con una toalla, pero en esta postal enloqueció a sus fans haciendo un gesto que provocó más de un suspiro entre sus miles de admiradores, quienes sin pensarlo se volcaron en halagos para la también exparticipante de “Survivor México”.

Curvy Zelma se llevó decenas de halagos en Instagram. Foto: IG: curvyzelma

“Eres un encanto de mujer”, “Estás guapísima”, “¡Qué cuerpazo!”, “Chulada de mujer”, “Cada día más bella”, “Eres un sueño”, “Toda una diosa”, “Bombón” y “¡Qué hermosa!” fueron algunos de los halagos que se llevó Curvy Zelma por sus arriesgadas fotografías las cuales, en tan solo cuestión de minutos lograron acumular más 10 mil likes.

Curvy Zelma pide un alto a la gordofobia

Durante las últimas semanas el término “gordofobia” ha aparecido de manera recurrente en distintos medios de comunicación debido a que distintas personalidades de la farándula, como Priscila Arias, Magda Piñeyro, Alejandra Ley y Michelle Rodríguez sufrieron distintos ataques motivados por su peso y apariencia física, no obstante, Curvy Zelma utilizó sus redes sociales para alzar la voz y pedir un alto a estas fuertes críticas, por lo que la modelo se ganó el reconocimiento de cientos de internautas.

Curzy Zelma pidió un alto a la gordofobia. Foto: IG: curvyzelma

“¡ALTO A LA GORDOFOBIA! nosotr@s estamos ardiendo y no vamos a parar. Su odio pesa más. Gracias a esta inspiración es a estas mujeres activistas por crear comunidad, no estamos sol@s.”, fue el texto que escribió Curvy Zelma.

