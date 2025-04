Mariazel revela la razón por la que decidió NO entrar a La Casa de los Famosos México, ¿llegará a la tercera temporada?

Los rumores sobre la tercera temporada de La Casa de los Famosos México no dejan de crecer, especialmente después que hace unos días se filtró una supuesta lista que revelaría a los talentos que se sumarán a la siguiente entrega del reality show de Televisa y en medio de toda esta emoción por parte de los fans, la conductora y actriz Mariazel acaba de dar una gran revelación.

Mariazel estuvo como invitada en el programa de radio Mamá con tenis y allí dio nuevos detalles sobre su maternidad con Laia, de 12 años, y del bebito André, que cumplirá un año el próximo mes de agosto; sin embargo, también relacionó todo este proceso de ser mamá con su vida laboral en la televisión. Fue entonces cuando dijo que ella fue invitada a participar en la primera temporada de La Casa de los Famosos México y que tras el estreno, se convirtió en un éxito.

Sin embargo, dijo que se negó a participar porque en ese momento estaba embarazada y al reality show no se puede entrar en estado de gestación. Al dar algunos de los detalles detrás de esta invitación también agregó que prefirió continuar en Me Caigo de Risa que entrar al show televisado las 24 horas del día y si bien agregó que en este momento un reality no es su prioridad, no le cerró las puertas al proyecto.

"En la primera (temporada) hubo ahí llamaditas, un acercamiento, pero no. Sabes qué, además coincidía con Me Caigo de Risa al mismo tiempo y pues no, le quise dar prioridad y ahorita con André tan chiquito, no", dijo.

Ellos son los hijos de Mariazel. (Foto: IG @mariazelzel)

¿Mariazel estará en La Casa de los Famosos México?

Durante la conversación, Mariazel explicó que en este preciso momento de su vida con un bebé de 8 meses de edad, no se arriesgaría a entrar a un proyecto que requiere el aislamiento total, ya que se perdería gran parte del crecimiento de su segundo hijo; sin embargo, no le cerró las puertas a entrar a las próximas temporadas de La Casa de los Famosos México.

"Ya aprendí a no decir nunca haría eso y menos en esta profesión porque da muchas vueltas la vida y no sabes, al final vivimos de eso, de proyectos y es nuestra chamba", dijo.

Asimismo, la conductora se sinceró y aclaró que aún con todo el éxito que han tenido las dos temporadas de La Casa de los Famosos México, el proyecto no le deja el mismo entusiasmo que otros trabajos, ya que su interés por ahora son sus hijos: "No es un proyecto que me entusiasme, ahorita no, con André salgo y ya camina... No", dijo antes de decir como conclusión que no le cierra las puertas a participar en La Casa de los Famosos México, pues "nunca sabes el día de mañana".

Puedes ver sus declaraciones a partir del minuto 23.

¿Cuándo se estrena La Casa de los Famosos México 3? | Participantes

Hasta el momento no existe nada oficial sobre la tercera temporada de La Casa de los Famosos México; sin embargo, se han dado filtraciones que revelarían que el estreno está más cerca de lo que pensamos. Asimismo, el periodista Javier Ceriani reveló a los que podrían ser participantes de esta nueva entrega y aquí te los dejamos: