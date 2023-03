Karely Ruiz: este es el TikTok más arriesgado de la estrella de OnlyFans

Actualmente, Karely Ruiz figura como una de las celebridades más famosas de todo el internet y esto de se debe a que de manera recurrente derrocha belleza y sensualidad en sus atrevidas publicaciones que realiza en las distintas plataformas que tiene presencia, no obstante, esto le ha valido ser víctima de la censura en más de una ocasión y será precisamente de este tema del que hablaremos en esta nota ya que recordaremos cuál es el video más arriesgado que ha publicado en su perfil de TikTok.

El video en cuestión de Karely Ruiz fue difundido en TikTok en octubre de 2022 y dicho clip le valió la suspensión de su cuenta por casi un mes debido a que fue denunciada por trasgredir las normas de convivencia de la aplicación surgida en China, no obstante, eso no fue nuevo para la modelo de OnlyFans pues ella misma ha referido que a lo largo de su carrera ha perdido por lo menos veinte perfiles por estos mismos motivos.

En dicho clip, Karely Ruiz apareció realizando un atrevido baile al ritmo de la canción de reggaetón llamada “Butakera2, la cual, es interpretada por “La Joaqui, El Noba & Alan Gómez y dicho tema estaba en tendencia en ese momento en TikTok, por lo que la regiomontana no quiso quedarse atrás y aprovechó dicho tema para derrochar sensualidad con sus mejores y más atrevidos movimientos de cadera.

Cabe mencionar que, lo que realmente le valió ser víctima de la censura fue su arriesgado outfit pues se trataba de un top de encaje, el cual, era más que escotado y le permitió lucir sus encantos en todo su esplendor, no obstante, el elemento de su look que más llamó la atención fue una mini falta el estilo de colegiala que la traicionó y debido a sus movimientos, la modelo de OnlyFans terminó enseñando de más en diversas ocasiones y este fue el principal motivo por el que su video fue censurado.

Karely Ruiz derrocha sensualidad en cada publicación que realiza. Foto: IG: karelyruiz

En aquella ocasión su video logró acumular casi cinco millones de reproducciones y miles de likes, no obstante, su cuenta principal fue cancelada y hasta ahora no la ha podido recuperar pero, tiempo después Karely Ruiz abrió una cuenta de respaldo y lo volvió a publicar y también tuvo una gran repercusión pues logró ser reproducido en 2 millones de ocasiones, no obstante, debido a los pocos seguidores que tenía no fue censurado y es ahí donde dicho clip ha podido mantenerse circulando en internet.

Como se mencionó antes, Karely Ruiz no le teme a la censura pues ya sabe lo que es perder más de veinte perfiles, no obstante, ante estos bloqueos ya aprendió algunos trucos para librar a la censura, especialmente en Instagram, pues dicha plataforma es la más estricta en cuanto a sus contenidos y por ello de manera recurrente va borrando alguna de sus fotos más atrevidas, lo cual, le ha permitido mantenerse como una de las celebridades con más seguidores en plataformas digitales.

