Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera: estas son las primeras fotos en las que luce su embarazo la exconductora de VLA

Esta mañana Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez confirmaron por medio de redes sociales que están en la espera de su primer bebé, quien será un niño al cual llamarán León, los cantantes en su comunicado no dieron más detalles del próximo nacimiento de su primogénito como la probable fecha en la que la ex conductora de Venga la Alegría pueda dar a luz.

Pese a que no se tienen más detalles del embarazo de Cynthia Rodríguez, fanáticos de la cantante ya sospechaban que estaba esperando a su primer bebe, fruto del amor que se tiene con Carlos Rivera pues la ex académica compartió varias fotografías en donde sus seguidores desde hace un par de semanas ya aseguraban que estaba embarazada y no se equivocaron.

Cynthia Rodríguez luce su embarazo

Desde hace un par de semanas, quien fuera conductora de Venga la Alegría ha compartido varias fotografías en donde ha lucido diferentes outfits, con lo cuales luce verdaderamente hermosa.

Y aunque para la mayoría de personas, solo eran unas fotografías más, pero los fieles fanáticos de Cynthia Rodríguez habrían notado que su mirada cambió, pues según ellos brilla más que nunca.

Y es que si bien, las fotografías que compartió Cynthia Rodríguez no luce un abultado vientre que pudiera delatarla, seguidores de la cantante comparten que su mirada cambio y luce más radiante, mientras que otros seguidores creen que la exconductora se delató por que en sus historias había subido fotografías en donde porta ropa holgada.

Así fue como Cynthia Rodríguez pidió un bebé a Santa Claus

Fue el pasado 24 de diciembre del 2021 cuando durante la visita de Santa Claus al foro de Venga la Alegría, Cynthia Rodríguez le hizo una cartita y pidió que le concediera algo muy especial.

Para Cynthia Rodríguez, su familia es lo más importante y siempre ha demostrado el gran amor que le tiene no solo a sus papás y hermanos, sino lo consentidora que es como tía, por lo que la cantante ya buscaba tener a sus propios bebés.

"Creo que solo hay una cosa que me falta y me gustaría que se cumpliera el próximo año: ¿Me puedes traer un bebé? Creo que estoy lista ahora sí para formar una familia.", dijo Cynthia a Santa en 2021

Y aunque en ese momento Santa Claus a modo de broma le dijo que él solo traía bebés de juguetes y que pasaría su petición al área correspondiente, tal parece que su carta llegó al lugar indicado pues a poco más de un año de esta carta, Cynthia y su esposo Carlos Rivera ya esperan con mucho amor a León.

