Maluma revela que Kendall Jenner, la novia de Bad Bunny, es su crush

Uno de los hombres más guapos de la industria de la música a nivel mundial, sin duda alguna es Juan Luis Londoño Arias a quien conocemos solamente como Maluma, y es que desde que inició su carrera, el nacido en Colombia se ha convertido el amor platónico de muchísimas mujeres.

Maluma no solo ha conquistado a su público con su talento y sus canciones que han puesto a bailar a miles de personas, el también llamado “Pretty Boy” tal y como lo comentamos se ha convertido el crush de muchas y muchos de sus seguidores y aunque ahora tiene una relación amorosa estable, él también tiene un amor platónico, se trata de Kendall Jenner, la nueva novia de su colega Bad Bunny.

Fue en una reciente entrevista con "Alofoke Radio Show", en donde Maluma además de hablar de sus logros profesionales, el intérprete de “Felices los 4”, habló de sus gustos personales y de las mujeres que han llegado a ocupar su corazón.

Fue en este aspecto que “Maluma baby”, se sinceró y compartió que como cualquier otro ser humano también tiene un crush con una famosa mujer, se trata nada más y nada menos que de Kendall Jenner.

“¿No es Kendall, la mujer de Bad Bunny?, esa siempre ha sido, yo siempre lo he dicho en todos lados, ella es la mujer pa’ mi de las más hermosas”, dijo Maluma

Aunque Bad Bunny o la propia Kendall Jenner no han salido a confirmar o desmentir los rumores de su relación sentimental, está claro que una imágen dice mil palabras y las fotografías que salieron hace algunas semanas del “conejo malo” y la socialité confirman que están muy enamorados.

Ante esta situación Maluma, asegura que la hermosa Kendall siempre será su crush pues él no es de los hombres que intentan conquistar a una mujer que ya tiene novio.

“(¿Nunca le has mandado un DM?) No papi, las cosas deben ser naturales, orgánicas, yo no voy a estar así de ‘mami reina’ noo”, dijo Maluma