Michelle Renaud presume el traje de baño completo ideal para vacacionar y lucir espectacular

Michelle Renaud tiene decenas de trajes de baño en su guardarropa, esto se sabe por la gran cantidad de fotografías con diversos atuendos que sube a sus cuentas oficiales en las que da a conocer sus viajes a la playa, cuando está en alguna piscina o de los baños en hielo que siempre recomienda.

Uno de los bikinis con los que más cautivó a su audiencia en Instagram que consiste en 5.3 millones de personas, es con el que empacó para el viaje familiar que realizó con su pareja Matías Novoa, además de los pequeños Marcelo (su hijo) y Alex (hijo de su novio), todos se fueron a disfrutar de las amenidades de un famoso hotel en la Riviera Maya.

La ropa de Michelle corresponde a un bañador en tono negro, pero con dibujos animados, aunque no se logra identificar de cual se trata, se sabe que rompe toda seriedad con los colores neón y vibrantes en donde sobresalen el amarillo, azul y el rosa, pues hicieron juego perfecto con el ambiente infantil que se vive en el hotel.

Los enamorados y los niños se hospedaron en el Nickelodeon Resort que muestra una temática de personajes como “Bob Esponja” y “Los Rugrats”, esto por las imágenes que se aprecian en el Instagram de la actriz en la que hay una cantidad de momentos que vivieron durante su estadía en la playa.

“Siempre soñé con tener una familia así de hermosa, nunca imaginé que fuera así de el tuyo el mío y los que vienen, ni si quiera vi la película ‘Los tuyos, míos y los nuestros’ pero hoy que tenemos esta familia compuesta no puedo dejar de sentirme la más afortunada..! Estoy enamorada y amo a cada integrante, viajar en familia es de las cosas más gratificantes qué hay, cada sonrisa de ellos es un shot de vida a mi corazón. y este hotel.. en verdad creo que es un paraíso para los niños. ¡¡Me imagine ahí de chiquita con mis primos, me hubiera dado un infarto!! Por eso no me llevaron a nada así”, escribió la actriz.