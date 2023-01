Michelle Renaud se pronuncia sobre su presunto embarazo y reveló la verdad sobre el rumor

En redes sociales, portales de noticias y revistas de espectáculos circula la notica en donde señalan un presunto embarazo de Michelle Renaud, pues después de asegurar que le gustaría formar una familia con su novio Matías Novoa, la celebridad levantó sospechas de estar en la espera de un bebé a través de una publicación en su perfil de Instagram.

Según información de Agencia México, Michelle compartió un video en el que da a conocer que pintó un cuadro, pero las alarmas se encendieron cuando el resultado de la obra de arte es una mujer en estado de gestación y que en el vientre tiene dos bebés que se interpreta como gemelos, puntualizan.

La protagonista de telenovelas escribió en el espacio “Semillas de amor” y añadió algunos emoticones de corazones, haciendo más emotivas las imágenes que ofreció a sus más de 5.3 millones en Instagram. Cuando todo se salió de control y comenzaron las especulaciones sobre su estado, Michelle Renaud brindó una entrevista a “Ventaneando” en la que también dio de qué hablar.

“Pues ya solo el tiempo confirmará o no confirmará eso, pero me encanta pintar, me encanta expresarme en todas las formas y ahorita que no estoy filmando puedo darme la oportunidad de hacerle al show y disfrutar mucho”, dijo de primera instancia. Pero ante la insistencia del reportero de la emisión por conocer concretamente la respuesta, Michelle Renaud agregó: “No, no te estoy confirmando nada”, por lo que no contó lo que pasa en su relación con la celebridad de origen chileno.