6 Fotos en las que Michelle Renaud y Matías Novoa demuestran que son el uno para el otro

Durante el mes de agosto del 2021 Michelle Renaud y Matías Novoa cruzaron miradas por primera vez mientras grababan la cinta “Doblemente embarazada”, ahí empezó una buena relación de amistad que rindió frutos hasta llegar el 2022 en donde no pudieron ocultar más lo que sentían y decidieron darle una oportunidad al corazón.

La pareja se dejó ver en varios momentos en videos para redes sociales, en viajes que hicieron juntos y después hablaron en una revista sobre su historia de amor, entre algunas de las cosas que declararon es lo felices que están de encontrarse y de tener varias cosas en común, pues ahora que están en una relación se han percatado de que tienen gustos muy similares en diversas actividades.

Otra de las cosas que le han dicho a la prensa es que a pesar de que no están casados bajo ninguna ley o religión, se sienten muy comprometidos, pues consideran que el matrimonio es lealtad y equidad, cosas que son fundamentales en su relación, además han dejado muy claro que están planendo completar la familia y que no descartan la idea de ser padres de una niña.

“Mi meta no es una boda, mi meta es construir una relación que dure para siempre", dijo Michelle Renaud al ser cuestionada por la prensa (…) Yo también quiero una niña con él a ver si ya nos la mandan. Creo que es bien importante cuando decides ser madre encontrar a la persona correcta que creas que tiene todos tus valores. Imagínate un niño o una niña de él. Y Matías desde el día uno dije 'No manches, un bebé de este hombre me muero'”, dijo Michelle Renaud.