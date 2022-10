Michelle Renud comparte románticas fotos con Matías Novoa: "El hombre que más me gusta"

Michelle Renud y Matías Novoa se encuentran muy enamorados, así lo dejaron ver en una serie de fotos que publicó la actriz, quien además compartió una romántica reflexión dedicada para su pareja, el cual no dudo en contestar a las emotivas palabras de su amada. Las imágenes cautivaron a sus millones de seguidores, que dejaron mensajes apoyando a los novios, así como miles de "me gusta", lo que comprueba que son de los artistas más queridos en la industria.

Las celebridades ya no ocultan su amor, pues después de hacer oficial su romance por medio de una entrevista a una revista de sociales, se han dejado ver más unidos que nunca y se han dedicado mensajes en redes, como lo hizo esta vez la protagonista de "Quererlo todo", que tomó su cuenta de Instagram para mostrar a sus más de 5.2 millones de seguidores imágenes inéditas y muy románticas de su relación con su ex compañero de telenovelas.

Michelle Renaud y Matías Novoa presumen su amor IG @michellerenaud

Michelle Renud y Matías Novoa derrochan miel

"Hoy en la mañana me desperté taaaan enamorada y llevo tantos días despertándome así, que pensé.. Hay personas que cuando reciben un premio dan las gracias y siempre dicen que los sueños si se cumplen, es el speech más común que escuchamos", fue lo que escribió para acompañar la serie de fotografías en las que aparece junto a Novoa, de 42 años, quien, de acuerdo, a las imágenes, está muy enamorado, ya que en algunas de las postales aparece besando a la protagonista de "La Herencia".

"Y SII hoy caminando en el jardín de nuestro hogar ( porque ya se siente como un hogar) pensaba “woooow los sueños si se cumplen, despertar con el hombre que más me gusta en el mundo, que más amooo, con la persona que tiene un switch mágico para hacerme reír, que más me enseña y con un amor y paciencia increíble y que además me regalo una familia ¡eeeenorme! Como siempre la soñé", continuó Michelle su escrito en el que también dejó entre ver que ya está viviendo con Matías.

"Es más me doy cuenta que mis sueños eran chicos comparados con lo que hoy tenemos. LA VIDA NOS AMA. Entonces comprendí que todo lo que he vivido fue perfectoooo porque me trajo a ti, mucho más madura, mucho más consiente y con mucho más amor y hoy solo siento agradecimiento!!!??", destacó hablando de todo lo que ha pasado para llegar hasta entablar una relación estable con el actor, pues la actriz ha asegurado que es el amor de su vida.

Michelle Renaud y Matías Novoa derrochan miel IG @michellerenaud

"Y ya ando cursi porque eso me provocas y me encanta!! TE AMOOOOOOOOO @matlechat", terminó su mensaje Renaud, de 34 años, en el que adjuntó varias fotos de ella y su pareja, en las que mostraron momentos juntos como sus días en la playa, en fiestas, días casuales y hasta una imagen en la que los dos están dentro de una tina de hielos, una práctica que la protagonista de telenovelas enseñó a su novio, quien al parecer ya disfruta de esta actividad.

El año pasado, Michelle Renaud anunció su separación de Danilo Carrera, por su parte, Matías Novoa terminó su matrimonio con Isabella Castillo después de dos años. Ambos protagonizaron "La Herencia" y la película "Doblemente Embarazada", por lo que posteriormente formaron una amistad muy cercana y sincera, sin embargo, con el paso del tiempo y la convivencia desarrollaron sentimientos muchos más profundos, por lo que ahora han confirmado su relación.

