Michelle Renaud mete en hielos a Matías Novoa y así reaccionó el actor

Michelle Renaud sorprendió a sus seguidores al mostrar cómo hizo que Matías Novoa se metiera a una tina llena de hielos, algo que hace comúnmente la artistas, pues asegura que tiene muchos beneficios para la salud y para tonificar su cuerpo. Ésta vez, la protagonista de telenovelas invitó a su novio, quien experimento esta sensación por primera vez, así que su reacción ha sido tema de conversación en las plataformas digitales.

La actriz, de 34 años, compartió en su cuenta de Instagram un Reel en donde mostró como su pareja se metía por primera vez a una tina con agua congelada. En las imágenes se puede ver a los protagonistas de "La Herencia" vistiendo unos trajes de baño, mientras el galán tiene unos shorts de playa, la artista presume su figura en con coqueto bikini azul, sin embargo, sus prendas son los que menos llaman la atención de sus fanáticos.

En el pequeño clip se observa cómo Matías está sentado dentro de la tina de hielo, mientras que Michelle le está hablando y parece que le dice que se enfoque en su respiración, pues se alcanza a ver que toma bocanadas de aire y después las suelta. Después, la actriz procede a entrar a la a la pila de agua helada, haciendo de este un momento romántico y tratando nuevamente de que su novio se acostumbre a la sensación.

Así reaccionó Matías Novoa a la tina de hielos

A pesar de que no se puede escuchar qué es lo que dicen los artistas, ya que el video está musicalizado con la canción "You're My Best Friend" de Queen, se puede notar que en un principio Novoa, de 42 años, está muy impresionado por la sensación, no obstante, a lo largo de su estancia en la tina y sobre todo, cuando su novia entra con él se percibe mucho más relajado, ya que comienza a platicar con la estrella de televisión.

"Hielos +un Marcelo + un @matlechat = (fuerza). Meterte a los hielos tiene muchos muchos beneficios, hacerlo en pareja ahora veo que tiene MÁS. Que mejor que tu pareja para acompañarte en un estilo de vida más saludable, donde superen retos, se rían, bailen y se congelen JUNTOS", colocó en la descripción Renaud, quien recibió la respuesta de su novio, que sólo se limitó a decir " eres mi (sol)".

Michelle y Matías comparten este momento con sus seguidores Foto: Especial

Critican a Michelle Renaud

A pesar de que compartió un romántico momento junto a su pareja, Michelle no se salvó de las críticas, pues al igual que cuando metió a su hijo, Marcelo, de 5 años, muchos consideran que es una terapia muy extrema que puede ser contraproducente. Pero los comentarios no pararon ahí, pues también recordaron que esta no es la primera vez que hace este tipo de actividad con uno de sus novios.

"Estoy llegando a pensar que meter en hielos a tu pareja es un hechizo de amor or something jeje", "A todos sus novios los mete en tinas con hielo", "Belinda los tatúa y Michel los mete al hielo" y "Esta mujer a todos los mete en hielo", son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación que también tiene más de 230 mil "likes", pues hay muchos que apoyan a Michelle Renaud.

Desde que los actores confirmaron la relación, le han llovido cientos de comentarios a la artista, debido a que muchos aseguran que siempre se enamora de sus compañeros de trabajo, pues hay que recordar que antes anduvo con Danilo Carrera, a quien conoció en una telenovela. No obstante, Michelle se ha defendido, pues asegura que Matías Novoa es su gran amor.

Hace unos días confirmaron su relación IG @matlechat

