Michelle Renaud: Ellos han sido sus novios además de Matías Novoa

Michelle Renaud se ve muy contenta tras dar a conocer su relación con Matías Novoa, pues desde hace unos días ha comenzado a publicar fotos románticas y ha revelado algunas detalles de su romance. Aunque muchos fanáticos y famosos los felicitaron, lamentablemente no faltaron los comentarios y críticas hacia la actriz, que aseguran ha tenido muchas parejas en los últimos años; por esa razón te mostramos quiénes han sido sus novios, además del actual.

Los protagonistas de "La Herencia" comenzaron a desatar los rumores de un romance desde que estaban filmando la telenovela, sin embargo, ambos negaron que hubieran sentimientos de ese estilo, pero sí dejaron ver que tenían una buena amistad. No fue hasta hace algunos días que aparecieron juntos en la portada de la revista "Hola", cuando revelaron al mundo que estaban saliendo y que se encontraban muy felices.

La actriz tiene un hijo con su primer matrimonio, llamado Marcelo Foto: Especial

En tanto, el público comenzó a indicar que esta no es la primera vez que Michelle se enamora de su compañero de escena. La realidad es que la guapa artista, de 34 años, ha conquistado a algunos de los actores con los que ha trabajado, sin embargo, algunas de sus relaciones han estado fuera del mundo del espectáculo, entre ellos el papá de su hijo, Marcelo, de que la estelar de telenovelas ha dicho que es su prioridad.

Josué Alvarado

Michelle y Josué Alvarado se conocieron cuando ambos tenían 22 años. La pareja tuvo una relación por seis años, y tras conocer que estaban esperando a su hijo, decidieron casarse en 2016. La actriz confesó que en el fondo no quería contraer matrimonio, pero accedió a llegar al altar con su entonces novio: "Yo no me quería casar, pero cuando estaba embarazada a los tres meses la hormona se me volvió loca", mencionó en una entrevista.

En 2018, la protagonista de "Quererlo todo" anunció que se había distanciado del papá de su hijo; aunque en un primer momento no dio detalles de la razón después indicó que era una relación tóxica. Después comenzó un proceso legal en contra de su ex marido debido a que lo acusó de presuntamente maltratar a Marcelo, por lo que hubo un distanciamiento entre la artista y el empresario.

La actriz inició un proceso legal en contra de su ex esposo Foto: Especial

Danilo Carrera

Para el año 2019, Michelle Renaud volvió a encontrar el amor en Danilo Carrera con el que había compartido créditos en "Hijas de la luna". Los actores parecían ser una de las parejas más sólidas del medio artístico, ya que en redes sociales compartían fotos y videos muy románticas compartiendo vacaciones, momentos en familia, así como imágenes del detrás de cámaras de algunos melodramas en los que estuvieron juntos.

A pesar de que "derrochaban miel", sorpresivamente Michelle y Danilo anunciaron su separación 2021. La pareja informó a sus fanáticos que habían decidido terminar de una forma "sana y madura", ya que querían que las cosas fueran distintas, asimismo confirmaron que el "truene" se debió a que la actriz quería tener hijos con Carrera, sin embargo, él no tenía los mismos proyectos de vida.

Michelle y Danilo terminaron porque la actriz quería tener más hijos Foto: Especial

Osvaldo Benavides

El actor de cine y televisión terminó de forma sorpresiva con su noviazgo con Esmeralda Pimentel, sin embargo, no pasó mucho tiempo para que fuera relacionado con otra guapa del espectáculo: Michelle Renaud, quien se vio mucho más cercara al protagonista de la serie "Monarca". La supuesta pareja nunca confirmó su romance, pero realizaron viajes juntos y se etiquetaban en diversas publicaciones en redes sociales, por lo que los rumores tenían mucha fuerza.

Osvaldo Benavides terminó con Esmeralda Pimentel Foto: Especial

Matías Novoa

Después de protagonizar "La Herencia" y la película "Doblemente Embarazada", los artistas formaron una amistad muy cercana y sincera, sin embargo, con el paso del tiempo y la convivencia desarrollaron sentimientos muchos más profundos. De acuerdo a los actores se fueron acercando y un día por fin se hicieron novios, relación que ahora presumen a todo el mundo a través de sus redes sociales.

Tras dar a conocer su romance, la actriz ha recibido duras críticas, y a pesar de que ha ignorado la mayoría de los comentarios que sólo buscan hacerla pasar un mal momento, hace unos días respondió a un usuario de redes que la juzgó por salir con sus compañeros de telenovelas, de una forma tajante, pero educada Michelle Renaud le puso fin a la serie de mensajes que le han llegado por salir con Matías.

Protagonizaron "La Herencia" Foto: Especial

