VIDEO | Michelle Renaud revela cuál es su extrema rutina para tener el cuerpo tonificado

Gran controversia e intercambio de opiniones a causado la práctica de hieloterapia a la que constantemente se somete Michelle Renaud, la actriz mexicana frecuentemente hace participes a sus fanáticos en redes sociales de los beneficios que le ha traído a su vida y de la forma en la que ella lo lleva a cabo.

Ahora a través de un video en sus cuentas oficiales, la protagonista de telenovelas mencionó que lleva más de un año que lo hace y su cuerpo ha cambiado notoriamente para mejor. Dijo que sigue descubriendo cosas y que, aunque en algunos momentos le es difícil, todo es control.

“Esto me ha ayudado a tener conciencia de mis emociones y sobre todo de tener más control de mi mente en todos los demás aspectos de mi vida. Los hielos además de todos los beneficios físicos me ayudaron a poner límites en mi vida, a darme cuenta que puedo todo, a ser más resiliente y cambiar mi mind set (mentalidad) para disfrutar cada día”, dijo Michelle Renaud en Instagram.

Michelle Renaud tiene un cuerpo tonificado.FB/michellerenaud

Agregó que ha visto beneficios como: “he podido mantenerme en un cuerpo tonificado que me hace sentir bien, ahora en esta temporada que mis horarios son una locura y no puedo llevar una rutina. métanse y descubran los beneficios que tiene”. Una de las cosas que no dejó de mencionar es que muchas personas consideran que se trata de una moda y de ser así puntualiza es que es algo que hace un bien para quien lo practica,



Según el portal especializado CubiForma “la hieloterapia es una técnica utilizada para tonificar el cuerpo. Se basa en una serie de masajes en los que se aplica el hielo a determinadas partes del cuerpo, con el objetivo de quemar grasa, favorecer la circulación o tonificar”, describen y señalan que se puede hacer desde casa.

