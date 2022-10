¿Michelle Renaud celosa? La actriz cuida a Matías Novoa de su ex, Bárbara de Regil

Michelle Renaud y Matías Novoa causaron gran alboroto al hacer público su inesperado romance y desde entonces se han mostrado inseparables, aunque se ha señalado que la actriz llevó esta palabra a otro nivel al no querer quitarle los ojos de encima a su pareja ahora que comparte un nuevo proyecto con su exnovia, la actriz e influencer fitness Bárbara de Regil.

A principios de octubre pasado los actores anunciaron su noviazgo al aparecer tomados de la mano en la portada de una famosa revista de sociales y aunque hasta el momento todo parece ser miel sobre hojuelas, pero los celos se habrían apoderado de Michelle Renaud debido a que Novoa comparte créditos con su ex en la telenovela “Cabo” y esto la llevaría a no alejarse ni un momento de él.

Michelle Renaud estaría celosa de Bárbara de Regil. Foto: IG @matlechat

Así lo señaló la periodista Martha Figueroa durante el programa “Con permiso”, donde detalló que la protagonista de “La Herencia” estaría vigilando en todo momento a su nuevo novio “porque dijo: ‘Ahí está la ex y está bien guapa’ y luego como dicen, ‘donde hubo fuego, cenizas quedan’”.

“Matías Novoa está grabando con Bárbara de Regil la nueva telenovela ‘Cabo’. Resulta que Matías y Bárbara fueron pareja y tuvieron un romance intensísimo y entonces como lo sabe Michelle Renaud, y como sabe que ahora son pareja en la novela, ahora se la vive ahí ¡y le trae marcaje personal al pobre Matías!”, dijo la también conductora.

Llueven críticas a Michelle Renaud

Aunque la mayoría de los fanáticos celebraron el nuevo romance de Michelle Renaud, la noticia desató críticas contra la actriz de algunos internautas que la señalaron de relacionarse siempre con sus compañeros de escena como sucedió con Novoa que fue su co-protagonista del melodrama “La herencia”.

“Con todo respeto yo no sé cómo cambias de pareja cada que tienes una novela”, “Siempre termina de novia del protagonista de su novela en turno” y “Creo que Mich se enamora de sus compañeros de trabajo muy rápido”, fueron algunos de los comentarios en redes sociales en las fotografías que comparten juntos.

Michelle Renaud recibe críticas por su relación con Matías Novoa. Foto: IG @matlechat

Algo que también mencionó la periodista Martha Figueroa: “Ella tenía fama de que siempre se enamoraba de los compañeros de novela y ¿qué crees? ¡Él también! Él también se enamora de las compañeras… se juntaron el hambre con las ganas de comer, entonces está padrísimo porque los dos son igualitos”.

La actriz de “Quererlo todo” se mostró más enamorada que nunca y respondió a uno de los comentarios: “¡No! Ya sólo con él, ¡me quedo con el mejor!���. Mientras que Novoa no ha dejado de demostrar su cariño y para celebrar sus cuatro meses juntos le envió un elaborado ramo de flores con una tarjeta: “Hola, amor mío. Que bellos cuatro meses he pasado a tu lado. Estoy tan feliz, gracias por todo. Esto es recién el comienzo. Te amo”.

