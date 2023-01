Michelle Renaud despierta sospechas de embarazo junto a Matías Novia

Michelle Renaud despertó sospechas de embarazo, luego de que publicara un misterioso video. Los fanáticos de la actriz han tomado las imágenes como un anuncio de que próximamente hará crecer su familia junto a Matías Novoa, con el que inició una relación el año pasado y se ha dejado ver muy enamorada. Debido a esto, los artistas se encuentran ocupando los principales titulares de los sitios de espectáculos y de algunas redes sociales en las que se preguntan si ya van a convertirse en padres.

Los protagonistas de "La Herencia" acaban de celebrar seis meses de relación, pues comenzaron a salir después de que terminaron su participación en la telenovela de Juan Osorio. Las celebridades se han dejado ver muy enamoradas, y así lo demuestran en las redes sociales, sobre todo Michelle, quien constantemente publica en su cuenta de Instagram fotos y videos a los que les agrega dedicatorias muy románticas para su guapo novio, quien siempre contesta a las muestras de cariño con mensajes llenos de amor.

¿Michelle Renaud está embarazada de Matías Novoa?

Hace algunos días, la actriz publicó un Reel en la plataforma de Meta, donde tiene 5.3 millones de seguidores, en la que se mostró pintando en su estudio. Renaud, de 34 años, estaba haciendo algunos trazos con diferentes colores que iban de los azules, morados y rosas; mientras estaba muy concentrada, Matías Novoa entró al cuarto y después de una transición se observa como ambos están platicando y jugando un poco con el colorante.

Michelle Renaud pintó a una mujer embarazada Foto: Captura de pantalla

Después, la villana de la película "Malvada" muestra a sus seguidores el resultado de su obra y deja ver que pintó la silueta de una mujer embarazada, que tiene en su vientre a dos pequeños bebés. La imagen sorprendió a muchos de sus admiradores, quienes quedaron desconcertados por este pequeño clip, pues algunos aseguraron que este sería el anuncio de que la pareja ya está esperando, no sólo uno, sino dos hijos. Ante la duda algunos de sus fanáticos, le preguntaron en los comentarios, mientras que otros la felicitaron.

Una de las que se quedó con la duda fue Montserrat Oliver, quien preguntó "Estás embarazada?", incógnita que no contestó Michelle Renaud. "Fue una forma de comunicarnos de que está embarazada", "Creo que nos quiso contar que está embarazada y que don 2 y por el color que utilizó son niñas" y "Está Generando sus deseos, visualizando, atrayendo, manifestando a través de la pintura, magia pura, deseo que se cumpla", se leen en los comentarios.

Aunque en la publicación, que desató cientos de especulaciones, no contestó a las dudas sobre su presunto embarazo, recientemente habló para Ventaneando, en donde fue cuestionada sobre el video y la pintura, Michelle Renaud no confirmó la información, pero tampoco descartó la posibilidad, solo dijo que es un arte que disfruta mucho hacer por lo que ahora que no está en los foros de grabación la está retomando.

Michelle Renaud y Matías Novoa quieren tener hijos juntos IG @michellerenaud

Michelle Renaud y Matías Novoa han confirmado que quieren que su familia crezca, por lo que a pesar de tener solo 6 meses de relación han pensado en tener hijos juntos. Los actores ya son padres con sus antiguas parejas, mientras la artista tuvo a Marcelo, con Josué Alvarado, el protagonista de "Cabo" es padre de Axel, producto de su relación con la venezolana María José Magán. Los niños ya conviven, así lo han mostrado las publicaciones de sus padres en las redes sociales, en los que dejan ver que se llevan bien.

