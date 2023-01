Michelle Renaud presiente que morirá joven y por eso publica toda su vida en Instagram

Michelle Renaud es una persona muy activa en sus redes sociales, sobre todo en Instagram, pues es ahí en donde comparte fotos y videos de muchos aspectos de su vida. Es consiente de que esta decisión ha causado polémica, sin embargo, explicó que esto lo hace debido a que presiente que morirá joven. Como era de esperarse, las declaraciones de la actriz causaron mucha polémica, pues se hizo un debate en redes sociales.

Hace unos días, Michelle fue invitada al programa "Netas Divinas", y fue ahí en donde reveló que tiene la sensación de que morirá a muy temprana edad, pues ha tenido "una vida muy afortunada". Por esta razón, quiere dejar un registro de lo que vivió, no para el público en general, sino específicamente para su hijo, Marcelo, quien actualmente sólo tiene 5 años. La actriz indicó que es muy auténtica en esta plataforma de Meta, por lo que su pequeño podrá ver las diferentes etapas y sentimientos que experimento a lo largo de su trayectoria en este mundo.

"Para mi todos queremos dejar una huella, un legado. Siempre he traído como este rollo, de que he sido tan afortunada en la vida y me va tan padre, que siento que me voy a morir joven. Siempre ha habido este rollo mío de 'no sé cuanto voy a durar aquí'. Y encontré en mi Instagram, la manera en como le voy contando mi vida a mi hijo. Neta pongo lo que pienso y lo que siento", contó a la protagonista de telenovelas, quien sorprendió a Consuelo Duval, Paola Rojas, Natalia Téllez y Daniela Magun.

¿Por qué Michelle Renaud dice que morirá joven?

La protagonista de "Quererlo todo" confesó que este pensamiento lo tiene desde que su mamá, Laura Ruesga, falleció cuando tenía poco más de 50 años. Renaud aseguró que desde ese momento no le tiene miedo a la muerte, pues sabe que su madre "está con ella" y que así como ella no la abandonó, la artista seguirá junto a su hijo. Asimismo, dijo que hay varias cosas de "allá" que le llaman la atención. "Yo no le tengo miedo a la muerte, a la mi hijo no se le habla a la muerte como tabú", señaló.

Michelle Renaud fue cuestionada la razón por la qué no escribe un libro o recopila sus pensamientos en vez de hacerlo todo público en una red social, a lo que ella destacó que subir videos y fotos le es más fácil, además, hay algunos textos que también forman parte de su crecimiento personal, por lo que a veces ella misma revisa su plataforma y ve cómo ha crecido a nivel personal durante todos estos años.

Michelle Renaud quiere que su hijo conozca su vida Foto: Especial

"En Instagram hay cosas que también están enfocadas a mi, a mi aprendizaje (...). Quien realmente lee mis post se puede darse cuenta más o menos como pienso, como soy. Como soy adentro y como soy afuera", dijo Michelle, quien hizo un debate en la sala del foro, pues las conductoras hablaron de que no entienden por qué las nuevas generaciones publican cada detalle de su vida privada, sin embargo, siempre se mostraron muy respetuosas con la protagonista de "Malvada".