Michelle Renaud presume seis meses de relación con Matías Novoa con este romántico y revelador mensaje

Desde que Michelle Renaud y Matías Novoa se conocieron el interés apareció rápidamente, ambos se sintieron atraídos por la otra persona tanto de manera profesional como sentimental, ahora gozan de una relación sana y llena de muestras de cariño que presumen a través de sus cuentas oficiales en redes sociales.

Fue la originaria de la Ciudad de México quien no desaprovechó el día para enviar un mensaje y publicar un video en su perfil en Instagram, la actriz dio a conocer que cumple seis meses de relación con Matías Novoa y además escribió unas bellas palabras para el actor con el que comparte su vida.

“6 meses pololeando. Me siento muy contenta de compartir con mi amor @matlechat que me llena la vida de color, de risas, amor y buenas aventuras. TE AMO POLOLO. Deseo tengamos la madurez y amor de crecer estar relación día a día hasta envejecer juntos. Pd ME ENCANTAN TUS CANAS”, señaló la protagonista de importantes telenovelas mexicanas como “La Herencia”.