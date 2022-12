FOTOS | Matías Novoa presume los éxitos de su novia Michelle Renaud y le da apasionado beso

La cinta “Malvada” está por llegar a los cines de México el próximo 29 de diciembre, es una producción dirigida por José Manuel Cravioto que cuenta con un elenco de lujo en el que destacan Gisselle Kuri, Anabel Ferreira, Giuseppe Gamba, Alex Fernández (por primera vez en el cine) y Michelle Renaud.

El filme creado en el género de comedia romántica consta de 100 minutos y una de las peculiaridades es la participación de Renaud como la gran villana de la historia, ya que la audiencia que sigue su carrera en telenovelas o en el cine no está impuesta a verla en trabajos de antagonista, es por lo que todos los seguidores de la actriz están ansiosos de ver el resultado.

Cabe destacar que ya se han realizado varios eventos de promoción, en uno de ellos Michelle Renaud acudió acompañada de varias importantes personas, una de ellas es su hijo Marcelo y la segunda su pareja actual Matías Novoa, quienes aplaudieron y celebraron los logros en el séptimo arte de la famosa estrella.

En las imágenes que Matías Novoa subió a su cuenta oficial en Instagram se aprecia junto a Michelle y Marcelo, además no desaprovechó el momento para capturar el encuentro con un gran beso y escribir junto a las postales una tierna dedicatoria en la que le dice lo que siente por ella.

“NOSOTROS ACOMPAÑANDO A UNA ESTRELLITA QUE AYER BRILLÓ COMO SIEMPRE… @michellerenaud TE AMO. Vayan al cine!! 29 de dic @malvadamovie”, escribió Matías Novoa y rápidamente recibió una contestación de su novia. “Cuando digo que lo sueños si se hacen realidad no solo me refiero al cine y a las películas .. me refiero a que tú eres mi sueño hecho realidad. GRACIAS POR TANTO, eres el hombre que más admiro y le aprendo en la tierra. te amo”, aseguró Renaud.

Más sobre “Malvada”

La cinta que está por estrenarse antes de que finalice el 2022 contará la historia de “Laura”, personaje interpretado por Michelle Renaud quien se casará con su príncipe azul, pero lo que después sale a la luz es que ella es una moderna bruja que hechizará para que no se vaya de su lado a “Daniel”, quien es encarnado por el actor Giuseppe Gamba. Pero la malvada mujer no cuenta con que “Fernanda”, ex novia de “Daniel”, que en la vida real es Gisselle Kuri también peleará por su amor y será una interesante circulo de relaciones y pociones mágicas.

