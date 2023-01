Tunden en la red a Michelle Renaud por criticar a Shakira

Shakira se ha convertido en un fenómeno mundial por la colaboración con Bizarrap, sin embargo hay quienes no están de acuerdo con su postura sobre exponer su separación con Gerard Piqué, entre esas personas está la colombiana Michelle Renaud, quien tiene una opinión diferente a la de muchos de los seguidores de la intérprete de “Inevitable”.

Un éxito que no le convenció a Renaud

El nuevo material se Shakira se lanzó el pasado 12 de enero Sesión 53, ahí la colombiana hace una referencia directa hacia el exdefensa del Barcelona por haberle engañado con la española Clara Chía, la canción en cuestión resultó ser la más escuchada en línea en el primer día de su lanzamiento.

Sin embargo Michelle Renaud no estuvo de acuerdo que se expusiera un asunto personal en una canción, por lo que señaló que “la ropa sucia se lava en casa”. “Qué pena que una mamá quiera aplastar al papá de sus hijos. La ropa sucia se lava en casa. Los niños siempre deben estar primero que el EGO”, expresó a través de una historia en su cuenta de Instagram.

El señalamiento de Renaud. | Foto: Instagram/@michellerenaud

Sin embargo, los internautas que apoyan a Shakira de inmediato salieron en su defensa y sacaron a la luz las diversas polémicas en las que se ha envuelto Renaud el padre de su hijo Josué Alvarado.

“Mich se vio mal juzgando a Shak, porque justamente es lo que la gente ha hecho con ella al enjuiciarla con eso de sus novios”, “Defienden lo indefendible”, “Dos razones por las que no te gustó la nueva canción de Shakira: eres un hombre infiel o eres la amante”, “Eres la menos indicada para responderle a Shakira”, destacaron algunos comentarios de los internautas.

Reacciones que se dieron a raíz del divorcio de la actriz con Josué Alvarado después de que naciera su primer hijo. Ya que el exmarido la señaló por no dejar ver al niño, cuando ella hizo una publicación de que estaban en un pelea legal por la custodia del menor. Una situación que le reveló comentarios a favor y en contra de ella, por lo que decidió no exponer más esa situación.

