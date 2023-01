Shakira: la UNAM explica por qué la nueva canción de la colombiana es importante para las mujeres

La colombiana Shakira incendió las redes sociales tras lanzar una canción dirigida abiertamente a su expareja, el exfutbolista español Gerard Piqué, que ha sido escuchada 34 millones de veces en 17 horas en medio de una cascada de reacciones. Ahora, la Universidad Nacional Autónoma de México analizó el tema y dio algunas conclusiones acerca de este.

En un video subido a las redes sociales de la Máxima Casa de Estudios, se escucha a Alejandra Collado, del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM, quien aseguró que la colombiana comenzó con un discurso muy relacionada al amor idílico y romántico, pero en su nuevo tema las cosas cambiariaron.

Bajo el título "BZRP Music Session #53", la colaboración con el célebre productor argentino Bizarrap no para de sonar en medios de comunicación y redes sociales, con versos consagrados a la trama de despecho que envuelve a la pareja y dardos contra el deportista y su nueva novia, la joven española Clara Chía (23 años).

Ahora está “en duelo”

En el clip de la UNAM se señala que Shakira dejó atrás el amor romántico para vivir un duelo que comienza a capitalizarse “para la industria musical en estrofas llenas de la rabia que le genera el engaño y la ruptura… La shakira que escuchamos, es otra”.

"Mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también", "Cambiaste un Ferrari por un Twingo", "Yo contigo ya no regreso, ni aunque me llores ni me supliques", "A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú", canta la artista a ritmo de música electrónica.

Es de los temas con mayores reproducciones esta semana. Foto: Especial.

Con juegos de palabras con los que cuela los nombres Piqué y Clara, Shakira deja evidente quiénes son los destinatarios de sus letras. "Yo solo hago música, perdón que te sal-pique", dice, con esa pausa después de la primera sílaba. Y luego añade: "Tiene nombre de persona buena, Clara-mente no es como suena".

Dice las cosas como son

Collado sostiene que se puede ver a una Shakira enojada, que habla, que nombra violencias, “que hace este reclamo de manera pública, que además a las mujeres se nos ha socializado para que no hablemos de estas cosas… Si un hombre muestra su rabia o enojo es lo normal… Si nosotras lo hacemos somos histéricas, ardidas”, opinó. También se presenta como una mujer independiente y autónoma.

Una espectacular campaña de expectativa allanó el camino del nuevo éxito. El lunes una avioneta en las playas de Mar de Plata, Argentina, flameó un cartel con uno de los versos de la canción hasta ese entonces desconocida: "Una loba como yo, no está pa’ tipos como tú 11.01.23".

Es importante para las mujeres

La artista de Barranquilla (norte) defiende su inocencia y niega todas las acusaciones. "Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda, te creíste que me heriste y me volviste más dura, las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan", remata la cantante.

“Es muy importante para las mujeres que por años hemos crecido consumiendo canciones que nos dicen que cuando tu pareja ya no vales nada, pues esta es una manera de decir que se puede vivir de otra forma”, concluyó la experta.

Shakira (45 años) y Piqué (35) anunciaron su separación en junio de 2022 tras más de una década juntos. La cantante planea vivir con sus hijos Milán (9) y Sasha (7) en Miami, pero aún tiene un asunto pendiente en España por el juicio que debe seguir por presunto fraude fiscal en una fecha por definir.

Con información de AFP