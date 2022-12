VIDEO | Michelle Renaud y Matías Novoa ya llevan a cabo algo que sólo las parejas muy enamoradas realizan

Las estrellas del espectáculo Michelle Renaud y Matías Novoa desde el día que anunciaron su relación no han dejado de gritarle al mundo lo felices que son cuando están uno al lado del otro, de compartir su vida juntos y hasta hacen cosas que demuestran que están más unidos que nunca.

Las celebridades se muestran en fotografías y videos vestidos de la misma manera, utilizan los mismos colores o patrones en las prendas que llevan puestas, para muestra un video que acaban de subir a su cuenta oficial en Instagram en la que se aprecia que utilizan tenis blancos, jeans y una blusa o playera blanca.

Pero no es la primera vez que hacen algo parecido, pues en las pasadas fiestas de Noche Buena y Navidad también se fotografiaron con atuendos similares, pero en esa ocasión eligieron tonos más oscuros como negro, además de playeras con cuello alto para mitigar el frío.

Otra de las cosas que denotan estabilidad es que siempre están recordándose lo mucho que se quieren y lo orgullosos que se sienten de la persona con la que comparten sus días, recientemente fue Matías Novoa quien felicitó a Michelle Renaud por el próximo estreno de la cinta “Malvada” en donde es una de las antagonistas y la actriz rápidamente agradeció el gesto de su novio con un mensaje lleno de palabras de amor.

“Cuando digo que lo sueños si se hacen realidad no sólo me refiero al cine y a las películas… me refiero a que tú eres mi sueño hecho realidad. GRACIAS, POR TANTO, eres el hombre que más admiro y le aprendo en la tierra. Te amo”, escribió Renaud como contestación a la publicación de Novoa en donde dijo que fue apoyar su nueva película.