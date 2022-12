Michelle Renaud pide no comer carne en Navidad: "Cómo pueden hablar de compasión en Nochebuena"

Michelle Renaud hizo un llamado a sus seguidores para que esta Navidad no coman carne. En sus redes sociales, la actriz publicó un video en el que mostró imágenes de cerdos y contó una historia en la que cuenta cómo es la vida de estos animales. Ante esto, la actriz generó un debate entre sus admiradores, pues mientras muchos están de acuerdo en consumir productos vegetales durante esta celebración, otros la criticaron sobre el tipo de dieta que mantiene.

En su cuenta de Instagram, en donde tiene 5.2 millones de seguidores, la protagonista de "La Herencia" publicó un video que hizo con la organización en favor de los derechos de los animales PETA, en la que trató de hacer conciencia sobre el consumo de carne en esta fechas y cómo los animales son tratados para que lleguen a ser un platillo durante la cena de Navidad. La actriz se mostró conmovida al contar una historia, que también afligió a sus admiradores, pues presentó imágenes de un criadero de puerquitos.

Michelle Renaud pide no comer carne esta navidad Foto: Captura de Pantalla

"En este vieo que hice para PETA Latino, los invito a imaginar que están en su lugar. Imagina que te separaran de tu mamá, te dejaran dentro de una jaula pequeña durante 6 meses, y después te mataran violentamente. ¿No te gustaría que alguien hiciera algo para detener esto? ¡Tú puedes hacer algo! ¡Sé vegano y deja a los cerdos y demás animales fuera de tu cena de #Nochebuena!", escribió la actriz para acompañar su clip.

Michelle Renaud pide una cena vegana para Navidad

En tanto, en su discurso, Renaud, de 34 años, comenzó diciendo "Yo no entiendo cómo los humanos pueden hablar de bondad y de compasión en Noche Buena", para después imaginarse la historia de un pequeño cerdo que está destinado a morir para consumo de las personas. Mientras la celebridad iba narrando, se transmitían imágenes de las condiciones en las que están estos animales, que son uno de los principales platillos en la cena navideña.

"Desde que yo nací me separaron de mi madre. A ella solamente la han usado para tener hijos tras hijos, como a mí", dijo Michelle como si fuera uno de ellos. "Ella ha pasado la mayor parte de su vida dentro de una jaula sin poder moverse. Cuando me separaron de ella me encerraron seis meses en un corral hasta que, según ellos, estuve lista para ser enviada a un matadero. Este lugar es horrible, huele a muerte", manifestó la actriz.

Michelle Renaud tiene una dieta vegana IG @michellerenaud

Al finalizar, la actriz pidió a sus seguidores tener una cena sin ningún producto animal esta Navidad. "Esta Noche Buena se compasivo, pero compasivo de verdad y ten una cena vegana", concluyó llevándose el aplauso de varios de sus seguidores, quienes le agradecieron por hacer conciencia y respetara a los animales.

Michelle Renaud es una de las actrices que es vegana, es decir, mantiene una dieta y una forma de vida libre de crueldad animal, pues no consume ningún producto que venga de estos seres vivos. A pesar de que tiene muchas personas que la apoyan, también hay algunos usuarios que la critican, sobre todo porque ha declarado que su hijo, Marcelo, desde que era un bebé tampoco come carne, lo que ha generado un debate sobre la alimentación de su pequeño.

