Michelle Renaud y Matías Novoa se toman sus primeras vacaciones como familia ¡llevaron a sus hijos!

Tomados de la mano y muy enamorados, la pareja conformada por Michelle Renaud y Matías Novoa sigue disfrutando de sus primeros meses de relación, las celebridades ahora aprovecharon unos días para salir con sus respectivos hijos: Marcelo y Alex a vacacionar en un exclusivo hotel en la Riviera Maya.

El lugar en el que se hospedaron corresponde al Nickelodeon Resort Riviera Maya, que cuenta con una temática de diversos personajes como “Bob Espoja” y “Los Rugrats”, según dan a conocer por sus fotografías se la pasan muy bien y están viviendo al máximo cada día en el paradisiaco recinto, tanto que los mismos fanáticos les han dicho que se ven muy felices juntos y que hacen un equipo muy bello.

La pareja ha dicho que está viviendo una de las mejores etapas de su vida, que por el momento están muy agradecidos por todas las situaciones que han enfrentado y que a pesar de las especulaciones y de las críticas por lo rápido que van o por los señalamientos en los que preguntan si llegarán al altar pronto, dicen que están tranquilos, que ellos ya sienten el gran compromiso pues no piensan que tengan que oficializarlo o hacer una fiesta.

Recientemente se dio a conocer que la pareja presuntamente estaba en la espera de un bebé, esta especulación nació después de que Michelle Renaud mostrara uno de los cuadros que está pintando en el que retrata a una mujer embarazada y con dos fetos en la panza, aunque esto según los famosos no tiene nada que ver con lo que viven actualmente, si causó mucho revuelo entre las personas que siguen su vida.

“Pues ya solo el tiempo confirmará o no confirmará eso, pero me encanta pintar, me encanta expresarme en todas las formas y ahorita que no estoy filmando puedo darme la oportunidad de hacerle al show y disfrutar mucho”, dijo de primera instancia y después agregó “No, no te estoy confirmando nada”, dijo la celebridad cuando fue cuestionada por un programa de espectáculos sobre la noticia.