FOTO | Michelle Renaud cuenta su secreto para mantener un cutis perfecto, como de bebé

Michelle Renaud además se ser una de las mujeres más talentosas del espectáculo, también es una de las más bellas, para muestra las fotografías o videos que comparte en sus redes sociales, las telenovelas en las que participa como protagonista o las recientes cintas que estuvieron en cartelera del cine por varias semanas.

La estrella originaria de la Ciudad de México gana popularidad entre el público y alberga una gran cantidad de números en su cuenta en Instagram, portal en el que constantemente recibe criticas constructivas, comentarios y cientos de halagos sobre su rostro, una de las cuestiones más repetidas son las de la forma en la que se cuida.

Recientemente la estrella y pareja sentimental del actor chileno Matías Novoa fue señalada por una de las personas usuarias de Internet sobre los pasos que lleva para mantener su piel como la de un bebé, la famosa rápidamente atendió el llamado y dio una gran explicación sobre las cosas que a ella le han funcionado. “Hablemos del cutis perfecto que tiene Michelle”, fue el comentario que resaltó Renaud.

“Este comentario me hizo muy feliz. Siempre he tenido problemas de cara, tanto así que he probado de todo, y hay muchos productos que sirven un rato y después bye y la mayoría que me queman… así que a hacer mis propios experimentos y mezclas bitando grandes cambios y decidí empezar a trabajar con expertos y para poder encontrar una fórmula que en verdad sirva para mujeres como yo, que quieran no maquillarse y verse (emoticón de ojos de corazón)“, detalló.