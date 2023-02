VIDEO | Michelle Renaud cuenta la vez que le dieron una cachetada en una audición: "Ni siquiera me quedé en el casting y me dieron un p*tazo"

Todos hemos tenido una mala entrevista de trabajo, pero ¿alguna vez tuviste que soportar una cachetada para al final no quedarte con la vacante a la que aspirabas? Pues esto le pasó a Michelle Renaud, quien con mucho humor recordó una anécdota de su carrera, la cual en el momento la dejó impactada, pero que ahora ve como un cómico recuerdo.

Fue el programa Pinky Promise que Michelle Renaud compartió su experiencia en un casting al que se presentó para interpretar a la hija de Yadhira Carrillo, quien de hecho estuvo con ella durante su audición, ya que la escena que debía presentar para quedarse con el papel incluía a la actriz.

De acuerdo Renaud, ella estaba muy emocionada por el hecho de poder compartir pantalla con Yadhira Carrillo, pues es una mujer a la que admira por su gran trayectoria artística y su desempeño actoral, mismo que le ha permitido participar en telenovelas como "Amarte es mi pecado", "Barrera de amor" y "Rubí".

Así, la actriz de "La Herencia" practicó la escena en cuestión un par de veces con Yadhira Carrillo, quien durante los ensayos simulaba darle una cachetada a Michelle Renaud, cuestión que hizo que la mexicana de 34 años de edad se confiara en que esto mismo ocurriría durante la toma final.

¿Te imaginabas que esto sucedía en los castings? | IG: @michellerenaud

Sin embargo y para su sorpresa, cuando llegó el momento de rodar su casting, Michelle Renaud no tuvo que actuar al recibir la cachetada de la esposa de Juan Collado, pues literalmente esta la tomó por sorpresa, ya que en esta ocasión, Yadhira Carrillo sí le soltó un golpe.

"La verdad es que es una gran, gran actriz que te mete así... Hay actrices que te envuelven y te hacen pensar que lo que está pasando es real, pero a ella sí se le pasó la mano porque de pronto me estaba gritoneando no sé qué y me mete cachetadón, me sordeo, en la vida real le hago 'doing, ¿ya sabes?', se me duerme la cara y no entiendo qué pasó", relató Michelle Renaud a Karla Díaz.

La actriz agregó que ella consideraba que Yadhira Carrillo había exagerado, pues solo era un casting y la toma al final nadie la iba a ver, por lo cual, talvez pudo haber omitido la cachetada y solo marcarla tal y como había hecho en los ensayos, mismo que no previnieron a Renaud sobre las intenciones de su colega.

Pero lo peor, fue que al final Michelle Renaud no se quedó con el papel y su suplicio no sirvió para nada, pues a pesar de que seguramente su reacción realmente fue de sorpresa, finalmente su profesionalismo no fue suficiente para obtener el personaje para el que aspiraba: "Ni siquiera quedé en el personaje y me metieron un p*tazo", agregó entre risas la actriz.

SIGUE LEYENDO:

Michelle Renaud se pronuncia sobre su presunto embarazo y reveló la verdad sobre el rumor

Luis Miguel rechazó a Luz María Zetina por Yadhira Carrillo pero la ganona fue Aracely Arámbula