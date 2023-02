VIDEO | Michelle Renaud y Matías Novoa se fueron de vacaciones a la "ciudad del amor" y pasearon como eternos románticos

Matías Novoa y Michelle Renaud realizaron un paseo por diversos puntos de Europa, las celebridades estuvieron en Ámsterdam, Bélgica y otros puntos del “viejo continente”, pero uno de los lugares que los cautivó fue París, la llamada “Ciudad del amor”, a través del Instagram de la actriz dieron a conocer algunos de los momentos más especiales que vivieron en su estadía.

“La ciudad más bella del mundo. PARIS”, escribió Michelle Renaud junto a un video en el que muestra diversos pasajes, mismo que recibió cientos de halagos por parte de sus amigos famosos y del mismo Matías Novoa, quien no dudó en expresar una vez más lo que siente por ella.

La pareja se ha convertido en una de las favoritas del público, desde que hicieron oficial que estaban empezando su amor no han dejado de llamar la atención en redes sociales, constantemente suben fotografías o videos en los que muestran la complicidad y la química que tienen.

Michelle Renaud y Matías Novoa se conocieron durante las grabaciones de la cinta “Doblemente embarazada 2”, después participaron en la telenovela “La Herencia” en donde tuvieron más contacto como amigos, hasta que en octubre del 2022 anunciaron en una revista que probaban suerte como pareja y que estaban muy enamorados.

Y aunque han dicho que no necesitan de un papel que confirme su compromiso, puntualizan en que lo que sienten es tan real que están entregados en que todo funcione a la perfección. Cabe destacar que también tienen contacto con Marcelo, hijo de Michelle Renaud y Axel, hijo de Matías Novoa con quienes han viajado como en familia, recientemente fueron a la Riviera Maya y se dividieron a lo grande.

Los enamorados hace unas semanas estuvieron en el ojo del huracán al darse a conocer que presuntamente podrían estar esperando a su primer hijo juntos, esto después de que Michelle Renaud mostrara en varias historias en su Instagram oficial que estaba pintando la silueta de una mujer embarazada, ante los cuestionamientos, no desmintieron, ni ratificaron nada.

“Pues ya solo el tiempo confirmará o no confirmará eso, pero me encanta pintar, me encanta expresarme en todas las formas y ahorita que no estoy filmando puedo darme la oportunidad de hacerle al show y disfrutar mucho”, aseguró Renaud.