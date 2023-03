Frente al espejo, Curvy Zelma da cátedra de moda con microbikini negro

Vaya revuelo el que causó Curvy Zelma en redes sociales al derrochar estilo como pocas veces con un arriesgado microbikini que ya dio mucho de qué hablar tanto por su corte bastante revelador, como por compartir sus secretos para lucir a la moda y con un toque extra de glamur sin descuidar las tendencias que dominarán la primavera como es el caso de un diseño en color negro, un estilo al que incluso se ha sumado Kim Kardashian y que ahora la conductora mexicana lució para demostrar cómo presumir las curvas y acaparar todos los reflectores.

Aunque esta no es la primera vez que la diva de la moda paraliza la red al presumir su figura curvilínea, se robó toda la atención por hacerlo de la forma más icónica y no con un bañador de una sola pieza, sino por un microbikini de top y bottom de tiro bajo y bastante revelador. Tanto fue el furor que desató Zelma Cherem, nombre real de la famosa, que sus fans no dudaron en llenarla de halagos y celebrar que sea una de las mujeres que promueven todo tipo de cuerpos.

El negro es uno de sus colores favoritos para los looks playeros. (Foto: IG @curvyzelma)

A través de su cuenta oficial de Instagram, la fashionista compartió una sesión de fotos para presumir de cómo disfrutó del fin de semana y su look en traje de baño elevó la temperatura entre sus miles de seguidores, pues para la ocasión eligió un diseño ideal para marcar la figura y presumirla, eso sin descuidar las tendencias del momento y que ya han lucido una larga lista de celebridades.

De acuerdo con Curvy Zelma, el truco para acaparar todos los reflectores está en lucir un bikini glamuroso gracias a la tonalidad tan sobria del negro y a detalles metálicos que le dan un toque muy brillante a la imagen. En cuanto al diseño, la también actriz apostó por un top de forma clásica con un corte triangular y de tirantes delgados que resulta muy favorecedor, eso sin mencionar el escote de impacto con el que flechó a sus más de 700 mil seguidores en la plataforma de Meta.

Por otro lado, el bottom del bikini destaca por un tiro bajo y pequeño con el que paralizó la red; sin embargo, también aprovechó para dar una cátedra de moda con la que demostró que un corte tan arriesgado y revelador como este es magnífico para resaltar la cintura y pronunciar las caderas gracias a las cintas laterales que le dan el toque final al atuendo. Prueba de todo lo anterior, fueron unas fotos más que la famosa compartió y con las que demostró por qué lidera las tendencias curvy.

Este es el microbikini con el que paralizó la red. (Foto: IG @curvyzelma)

Luego de compartir un reel en el que la guapa conductora realizaba un contoneo de caderas para lucir su figura frente a un espejo y mientras imponía moda con un traje de baño tan icónico como este, Curvy Zelma también aprovechó para compartir en sus Instastories varias fotos más en las que derrochó glamur, presumió su belleza al natural y por supuesto, demostró que tiene una de las figuras más envididadas.

De espaldas para presumir el bikini tipo tanga; de frente para lucir su rostro angelical y con una belleza natural, además de un escote pronunciado que dio mucho de qué hablar; así como una última foto en la que de la forma más sensual arreglaba las copas de su top, Curvy Zelma arrebó suspiros y además invitó a sus fans a unirse a su página de contenido exclusivo en donde habría presumido más detalles de este atuendo playero.

Por supuesto, sus seguidores no dudaron en llenarla de halagos por mostrarse bella y natural, además de un look de impacto; mientras que otros más no dudaron en pedirle que abra su propio OnlyFans, una plataforma en la que muchas otras famosas como Yanet García o Karely Ruiz se dejan ver sin censura.

"No estoy soportando", "cargamos con el peso de ser hermosas mujeres", "estás perfecta, eres un arte de mujer", "sin miedo al éxito", "maravillosa", "espectacular", "hermosa", "preciosa" y "qué guapa" son algunos de los comentarios que se leen en su publicación.

Este es el microbikini con el que Curvy Zelma paralizó la red. (Foto: IG @curvyzelma)

