Desde la naturaleza, la novia de Julio Iglesias Jr. subió la temperatura con revelador traje de baño

La novia de Julio Iglesias Jr. continua deslumbrando a sus seguidores de las redes sociales con unas fotos en la que luce su increíble figura. La modelo, al igual que su pareja, es fanáticos de los deportes y es uno de sus pasatiempos preferidos. Por eso pasan mucho tiempo en la naturaleza en con muy poca ropa.

Vivi Di Domenico y el español se conocieron en Miami, ciudad en la que reside el cantante, a través de unos amigos. En un primer momento ellos solo conectaron como amigos, sin embargo, días después el artista se atrevió a pedirle una cita a solas y ella aceptó. Desde ese día se han vuelto inseparables pese a que ella vive en México y él entre Miami y California.

Julio Iglesias Jr. con su novia. Fuente: Instagram @vivididomenico

La pareja de Julio Iglesias Jr. en traje de baño

Julio Iglesias Jr. se noa muy enamorado y por eso solo son elogios para con su novia. Luego de oficializar la relación, el cantante habló y dijo: "No me importaría casarme de nuevo. Deseo que todo vaya bien con Vivi y que podamos formar nuestra familia. Quiero ser padre. Es una experiencia que no me gustaría perderme". Julio no tuvo hijos en su matrimonio anterior.

De todas formas, Vivi Di Domenico no deja de subir producciones de fotos a sus redes sociales, ya sea por su trabajo como modelo o porque solo quiere enamorar a los 35 millones de seguidores que tiene. En esta oportunidad se la puede ver en un traje de baño apoyada en unos caracoles donde puede mostrar la increíble figura que tiene.

Vivi Di Domenico. Fuente: Instagram @vivididomenico

La novia de Julio Iglesias Jr. tuvo sus inicios en el modelaje a los 15 años. Era muy joven para una carrera difícil y competitiva para cualquier mujer si no está bien entera y sabe lo que quiere. Ella expresó sobre su autoestima: “Creo que cuando eres bueno contigo mismo, puedes transmitirlo a los que están a tu lado y estos pensarán que eres aún más hermosa”.

