VIDEO | Así defendió Raúl Magaña a las seguidoras de "Solo para Mujeres": "Nosotros somos parte del problema"

A principios de los 2000 había un polémico show de streaptease teatral en el que participaban muchos galanes del espectáculo, entre ellos Sergio Mayer, Jorge Salinas, Gabriel Soto y el propio creador del concepto, Alexis Ayala. Durante varios años esta puesta en escena rindió frutos y vio desfilar entre sus integrantes a varias personalidades, las cuales le dieron un plus a la candente presentación de "Solo para Mujeres", aunque hubo un hombre que incluso les dio una lección a sus compañeros.

Se trata de Raúl Magaña, quien además de ser reconocido por sus participaciones en telenovelas como "La Fea más Bella", es recordado por ser el conductor estrella de "Se Vale", programa popular que se transmitió en el canal 4 y que llegó a su fin en 2012 tras casi seis años al aire. Este actor se percató de algo que sus compañeros ignoraban y que incluso les molestaba, un mensaje que les dejaban las seguidoras de "Solo para Mujeres" al terminar el show.

Para entender el contexto de esto, es necesario tomar en cuenta que los integrantes del espectáculo para mujeres, después de cada presentación se disponían a realizar una firma de autógrafos, a la cual, varios de ellos llamaban con ironía "El Confesionario", esto en atención a que mientras las mujeres desfilaban esperando una firma de los galanes en diferentes objetos que se vendían el teatro, aprovechaban para quejarse de sus vidas maritales, exponiendo como muchas veces sus maridos las tenían en el olvido.

Cuestión que según la entrevista de Juan Carlos Casasola con Gustavo Adolfo Infante, a muchos de los integrantes de "Solo para Mujeres" les parecía un verdadero martirio, pues tenían que escuchar lamentaciones de algo que presuntamente era ajeno a ellos, sin embargo Raúl Magaña los sacó de su error, ya que fue él quien notó que lo que sus compañeros llamaban "El Confesionario" era en realidad una lección oculta que sus seguidoras les dejaban a los famosos.

"Un día platicando en el camión (...) dice Raúl Magaña: no sé por qué les choca tanto si aparte no han entendido el mensaje, a ver ¿tú hace cuánto no le regalas a tu vieja flores, chocolates o la llevar a algún lado?, ¿tú hace cuánto no te acuestas con tu mujer como cuando eran novios?, ¿hace cuánto no le dices a tu mujer que la amas?", relató Juan Carlos Casasola en "El Minuto que Cambió mi Destino".