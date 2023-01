Gloria Aura asegura que sufrió agresiones por parte de conocido comediante

En ocasiones, el público televidente no se imagina el tipo de relación que existe entre los actores y aunque ellos siempre salen a cuadro como los mejores amigos, la realidad no siempre es así. Fue el caso entre la actriz Gloria Aura y Juan Carlos Casasola, quienes no tuvieron nunca una amistad y por el contrario, él le hizo bullying y hasta llegó a gredirla físicamente cuando compartieron escenario en una obra de teatro.

La protagonista de "La herencia" reveló que incluso llegó a temer por su seguridad debido al constante acoso que sufrió cuando trabajaron juntos. Entonces se llegó a especular que el autor de su tormento era Manuel Landeta, pero ella confesó que en realidd fue el comediante quien "no la tragaba" y siempre fue muy grosero con ella.

Gloria Aura dijo durante una entrevista con Gustavo Adolfo Infante que Juan Carlos Casasola llegó a tener comportamientos muy infantiles con ella tras lanzar comentarios como: "ya se nubló el día, qué hueva". Sin embargo, las cosas escalaron a tal grado que le dio una patada cuando estaban actuando. Cabe destacar que como la producción ya tenía conocimiento de sus problemas, hacian lo posible por no juntarlos, pero en esa ocasión tuvieron que trabajar casi de la mano.

Juan Carlos Casasola pateó a Gloria Aura

La actriz Gloria Aura mencionó que en aquella ocasión Juan Carlos Casasola no respetó el trazo que le habían marcado y ella no le permitió el paso. "El trazo escénico era pasar por otro lugar, él tenía que subirse y él no se subía, sólo se iba derecho...", afirmó. Este simple hecho fue suficiente para que el comediante no se aguantara y arremetiera en su contra de manera física.

"Ese día que tuvimos que dar función juntos como yo no me moví me metió una patada con las botas", dijo al tiempo que recordó que se molestó al grado de detener prácticamente la función. A pesar de que levantó la denuncia correspondiente frente a la Asociación Nacional de Actores (ANDA), no tomaron en cuenta su caso con la seriedad que demandaba.

"Fue un golpe que sentí en la espalda, obviamente él va a alegar hasta la muerte que fue sin querer, yo sé que no, pero ya ahí fue mucho", mencionó. De igual manera, Casasola la atacó por haber aparecido en una revista para caballeros, pues él no tuvo que quitarse la ropa para "tragar".

