El cotizado galán de 'Sólo para Mujeres' que tuvo una terrible muerte ¿por culpa de Sergio Mayer?

El 5 de mayo del 2005 está marcado como una fecha trágica en la vida de varios actores y bailarines que en aquella época formaban parte de un fenómeno que pocas veces se había visto no solo en la televisión mexicana sino en el ámbito artístico.

Ese show no era otro que “Sólo para mujeres”, show en el que varios famosos se dedicaban a hacer el clásico “full monty” ante cientos de mujeres, con el plus de que esos hombres que se estaban desnudando frente a las cámaras, eran sus ídolos de las telenovelas o de la música.

En aquel primer experimento, destacaban figuras de la farándula como Sergio Mayer, Jorge Salinas, Raúl Magaña, Juan Carlos Casasola, Xavier Ortiz, Armando González “El Muñeco”, Charlie de Garibaldi, el luchador Latin Lover, entre otros.

El éxito del proyecto comenzó a ser evidente cuando las fechas en teatros (especialmente el Blanquita) comenzaron a venderse por completo, teatros, discotecas, shows en televisión, eventos al aire libre, shows en vivo para otros programas de televisión, en fin, el éxito había llegado a las manos del exintegrante de Garibaldi.

Sin embargo, hubo un hecho fatídico que marcó para siempre no sólo al elenco de aquel entonces, sino a todos quienes han pasado por los escenarios para darle vida al proyecto.

En aquel 5 de mayo de 2005, el elenco tenía programado la grabación de un video rodando en motocicleta por una de las avenidas principales y de alta velocidad de la ciudad de México, el anillo periférico.

De acuerdo con los testimonios de Armando González “El Muñeco”, llevaban varias horas sin descanso, ya que por la mañana habían estado en Cancún para llevar a cabo una sesión de fotos, así como algunas presentaciones con la prensa, situación que para la noche ya les estaba cobrando factura.

No obstante, el productor (Sergio Mayer), les pidió que no faltaran a la grabación del video, clip de corte promocional en el que los galanes estarían a bordo de sus motocicletas mientras recorrían la avenida que es considerada de alta velocidad.

Entre ellos estaba el modelo Édgar Ponce, uno de los integrantes más entusiastas con el proyecto y uno de los más carismáticos con el público.

Capítulo de "Mil maneras de morir"

La grabación se llevó a cabo por la noche, en un horario que no afectará la circulación y en el que aparentemente no debería pasar ningún automóvil para no poner en riesgo a los modelos y al equipo de producción (cosa de la que no avisaron y el flujo de autos no se detuvo).

Sin embargo, la tragedia llegó en forma de un automóvil sedán, pues mientras se llevaba a cabo la grabación del video, el auto (conducido por Pascacio Muguerza), apareció de la nada por detrás y embistió a la caravana de motociclistas, varios de ellos (entre ellos Ponce) salieron volando por los aires, mientras que varias cámaras captaron el hecho desde distintos ángulos.

El accidente cobró la vida de Édgar Ponce, un día después falleció por causa de los golpes recibidos, mientras que los demás miembros resultaron con heridas de moderadas a graves, todos excepto Sergio Mayer, quien grabó y presenció el momento, pero al que no le pasó absolutamente nada.

Los reflectores y las acusaciones fueron directamente contra él, en primer lugar por no haber solicitado permiso ante la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en aquel momento para cerrar la avenida y trabajar sin riesgos y dos, por hacer trabajar al equipo en condiciones de cansancio y sin las medidas de seguridad adecuadas.

La historia del galán mexicano sirvió como guion para un capítulo de la popular serie de televisión estadunidense “Mil maneras de morir”, la terrible muerte de Ponce es uno de los episodios más tristes y polémicos en la carrera del exdiputado y actor mexicano.

